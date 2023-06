Buone notizie per i lavoratori: il governo prevede nuovi bonus. | Ne arriveranno almeno 3

Il governo Meloni studia nuove forme di bonus per i lavoratori. A breve arriveranno nuovi benefit

Lo scorso anno il governo ha messo a punto due bonus che sono stati molto apprezzati dai lavoratori dipendenti italiani e dai consulenti liberi professionisti. Si trattava di bonus una tantum di 200 euro, i quali consistevano la prima volta nel contributo netto erogato in busta paga nel mese di luglio dell’importo di 200 euro e la seconda volta in una detassazione sugli stipendi spalmata per un anno fino a raggiungere la cifra di 200 euro.

Attualmente all’opera sul nuovo Decreto lavoro, il governo Meloni annuncia altre novità per favorire un innalzamento del reddito dei lavoratori dipendenti. Tali novità si tradurranno in 3 nuove tipologie di bonus per i dipendenti e liberi professionisti.

In cosa consistono i 3 bonus e come li riceveremo

I 3 bonus vanno a toccare punti differenti della fiscalità dei contribuenti, ma tutti e 3 in ogni caso riguardano i lavoratori. Essi avranno nuovamente come obiettivo quello di premiare la forza lavoro italiana e saranno indirizzati ai seguenti ambiti:

Bonus tredicesima e quattordicesima – esso punterà a una detassazione della 13esima e della 14esima , in modo da consentire l’erogazione di netti più alti . Se queste mensilità vengono tassate meno, difatti, gli importi delle stesse nelle tasche degli italiani risulteranno più alti. Naturalmente una mossa del genere dovrà essere ben ponderata dal governo, poiché si dovrà capire se sarà possibile ridurre la tassazione e consentire questo sgravio;

Quando saranno operativi

Al momento non esiste nulla di ufficiale, ma il governo è al lavoro sulle nuove proposte. Approvato il Decreto sarà anche annunciato quando saranno effettivamente pronti i provvedimenti e da quando decorreranno.