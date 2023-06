Volkswagen, la nuova auto la puoi comprare con 3500 euro! Scopri come fare

La nuova Volkswagen Up che può essere acquistata ad un prezzo incredibilmente conveniente di soli 3500 euro. Incredibile ma vero, ecco i dettagli.

La Volkswagen Up! rappresenta una vera novità nel mondo dell’auto, offrendo un design fresco e moderno insieme ad un’esperienza di guida eccezionale, il tutto ad un prezzo decisamente accessibile.

È davvero possibile comprare questa vettura ad un prezzo così basso? La risposta è semplice: è grazie alla tecnologia e alla strategia di marketing di Volkswagen che si è riusciti a ridurre i costi di produzione e offrire un prodotto ad un prezzo molto competitivo. Ma ci sono anche le agevolazioni ad abbassare il prezzo.

Tutti posso acquistare Volkswagen Up a questo eccezionale prezzo?

Se ti stai chiedendo come fare per acquistare questa auto a soli 3500 euro, ecco la risposta. Innanzitutto, bisogna recarsi in un concessionario Volkswagen di fiducia e chiedere ulteriori informazioni e indicazioni sulle promozioni in corso. Una volta che si avranno le informazioni necessarie, si potrà procedere con la scelta dell’auto tra i modelli disponibili e con la stipula del contratto di acquisto a rate.

La Volkswagen Up! è una scelta eccellente per chi cerca un’auto affidabile, economica e ben equipaggiata. Grazie alla strategia di marketing di Volkswagen, è possibile avere una vettura di alta qualità a un prezzo accessibile, senza rinunciare alla sicurezza e alle prestazioni in strada.

Inoltre, la nuova vettura offre anche alte prestazioni di guida ed è perfetta per chi ama le auto agili e dinamiche. Grazie al suo design curato nei minimi dettagli, la Volkswagen Up! è anche una scelta interessante per chi cerca un’auto con un look moderno e trendy.

In sintesi, la nuova Volkswagen Up rappresenta una delle migliori scelte per chi cerca un’auto economica, ma di alta qualità e dalle prestazioni eccezionali. Grazie alla strategia di marketing di Volkswagen, è possibile acquistare questa vettura ad un prezzo imbattibile, rendendola una scelta davvero conveniente per tutti gli automobilisti.

Agevolazioni acquisto Volkswagen Up, chi ne ha diritto

Recentemente, la Regione Lombardia ha introdotto una serie di vantaggi esclusivi per i suoi residenti, che possono essere cumulati con altri incentivi nazionali. Tra questi, spicca il programma “Rinnova Autovetture 2023”, ideato con l’obiettivo di stimolare la sostituzione di vetture inquinanti con veicoli a zero o bassissime emissioni.

Per accedere ai numerosi sussidi offerti dalla Regione Lombardia, il cittadino dovrà dimostrare di aver demolito il proprio mezzo a benzina, fino alla classe Euro 2, o a gasolio, fino alla classe Euro 5. I sussidi, sia quelli forniti dalla Regione che quelli nazionali, possono variare a seconda del tipo di automobile e delle emissioni. Per esempio, nel caso della Volkswagen up, è previsto un bonus di circa 12.000 euro, che abbassa considerevolmente il costo dell’acquisto.

Nella provincia autonoma di Trento, è stata introdotta una misura favorevole all’acquisto di veicoli elettrici di categoria M1 con un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro, a patto che sia contemporaneamente rottamato o sostituito un veicolo M1 inquinante con motore benzina o diesel fino allo standard Euro 5. In questo modo, è possibile usufruire di un contributo di 3.000 euro per la rottamazione e 2.000 euro per la sostituzione, sfruttando le condizioni di vendita favorevoli della Volkswagen up!, che può costare approssimativamente 11.000 euro.

Il Comune di Firenze ha inoltre proposto un ulteriore incentivo per l’acquisto di auto elettriche fino al 30 giugno: un contributo di 7.500 euro, cumulabile con l’ecobonus statale di 5.000 euro. In questo modo, è possibile risparmiare fino a 12.500 euro sull’acquisto di una Volkswagen up, a patto di rispettare determinati requisiti di reddito.

Genova ha invece annunciato una serie di interventi per migliorare la qualità dell’aria, destinati a privati, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi con partita Iva ed enti del terzo settore. Uno dei contributi previsti riguarda l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, con una somma massima di 9.000 euro per le vetture elettriche e a idrogeno, 6.000 euro per le vetture ibride Euro 6D-temp o successive e 800 euro per le ebike, le moto e gli scooter ibridi ed elettrici.

Un auto pratica, veloce quanto basta, agile ed economica

Ma non è solo il prezzo conveniente ad attirare l’attenzione sulla nuova Volkswagen Up. Questa vettura presenta numerose innovazioni tecnologiche che ne fanno una scelta interessante per chi cerca un’auto all’avanguardia.

Tra i vari aspetti tecnologici da sottolineare troviamo il sistema di infotainment a bordo, completo di schermo touchscreen da 5 pollici, dispositivo mobile integrato, connessione Bluetooth e App Connect per smartphone. Inoltre offre anche un sistema di navigazione satellitare molto accurato, per guidare con facilità ovunque si vada.

La nuova Volkswagen Up presenta anche il sistema di assistenza alla guida con Lane Assist, e City Emergency Braking, che aiutano a prevenire incidenti stradali e migliorano la sicurezza in strada. Il motore di questa vettura è altrettanto interessante, con una capacità di 1 litro e alimentato a benzina. A dispetto delle dimensioni ridotte, questo motore offre comunque ottime prestazioni e consumi molto bassi, con una media di 4,6 l/100 km. L’auto ideale per la città.