Quanto mandano in “fumo” all’anno i tabagisti: le cifre che fanno venir voglia di smettere (forse)

Facendo un calcolo complessivo di quanto spende un fumatore ogni anno viene fuori una cifra di non poco conto e che fa riflettere su quanti soldi si “buttano” in questo modo

Fumare è un vizio comune a tante persone, forse troppe ma nonostante le campagne pubblicitarie volte a sensibilizzare su questa tematica molta gente proprio non ne vuole sapere di smettere. D’altronde ognuno vive la propria esistenza come meglio crede e c’è chi non vuole privarsi proprio di nulla.

Al contempo bisogna fare i conti con il proprio portafogli che a fine mese ne risente e non poco di questa situazione. Vediamo quindi in un anno quanto spendono i fumatori per acquistare le sigarette.

Sigarette: quanto spende in media un fumatore nell’arco di un anno

A tal proposito è molto significativa una ricerca che la Lega italiana per lotta contro i tumori (Lilt) ha commissionato all’istituto di ricerca Swg. Un lavoro che è andato a scavare a fondo sulle abitudini dei fumatori, in particolar modo quelli che risiedono in Lombardia. Sono stati presi come campione 1.450 fumatori sia donne che uomini di età compresa tra i 18 e i 70 anni.

Rispetto al 2022 lo scenario è abbastanza stabile. C’è da registrare solo una piccola diminuzione dei fumatori tradizionali e un aumento di chi fa uso di dispositivi elettronici e di quelli usa e getta, in particolar modo tra i più giovani. Per quanto concerne le questioni meramente numeriche sono più numerose le donne fumatrici (57% sul totale) e quasi la metà ha un’età compresa tra i 55 e i 70 anni.

Molte vorrebbero smettere, ma si scontrano poi con la difficoltà di dover rinunciare a qualcosa a cui ormai sono profondamente legate per ragioni psicologiche. Al contempo però sarebbe opportuno fare i conti con il fattore economico, che non va affatto sottovalutato, soprattutto alla luce dei continui rincari degli ultimi anni.

Infatti la spesa media dei fumatori si quantifica in oltre 25.000 euro settimanali. La trasposizione annuale è di oltre 1.300 euro all’anno a persona. Dunque per fumare si “butta via” lo stipendio di un mese (molte persone nemmeno ci arrivano a queste cifre). Nell’arco di una settimana l’esborso medio si aggira sui 44,1 euro per i fumatori abituali.

Insomma, anche se può sembrare banale come affermazione, i soldi che vanno in “fumo” per chi è avvezzo a questa pratica sono davvero tanti. Almeno di questo però anche i tabagisti più accaniti ne sono consapevoli, così come dei danni per la salute. Al contempo però molti preferiscono continuare senza badare alla conseguenze future.