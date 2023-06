Spiagge di vetro: cosa sono e dove si trovano le più belle e rinomate

Le spiagge dai vetri colorati sono dei rari casi in cui la natura vince sull’inquinamento. Andiamo ad approfondire la questione per capire come hanno origine

L’inquinamento è una delle piaghe maggiori con cui il mondo si ritrova a fare i conti suo malgrado. Ogni anno causa danni irreparabili all’ecosistema mondiale, ma al momento la soluzione a questo problema sembra davvero lontana. Al contempo però l’ambiente riesce a “sfruttare” a suo piacimento questo triste fenomeno.

Non sono rari i casi in cui la natura riesce a far trionfare la sua bellezza. Le spiagge situate vicino alle discariche offrono infatti uno spettacolo incredibile con lunghe distese di vetri colorati e levigati (dal tempo e dalle onde del mare) che luccicano grazie al riflesso dei raggi del sole. Alcune sono particolarmente affascinanti e seppur non siano in cima alle classifiche delle più belle meritano comunque una visita.

Spiagge dai vetri colorati: quali sono le più belle sparse in giro per il mondo

La più famosa è la Glass Beach a Fort Bragg in California. Si trova lungo la Route 1 a circa 3 ore da San Francisco. Nei primi anni del ‘900 gli abitanti della zona gettavano i rifiuti in quello che oggi è un vero e proprio piccolo paradiso e di tanto in tanto appiccavano il fuoco per smaltirli. Una volta chiusa la discarica si cercò di riparare agli errori commessi, ma per fortuna madre natura aveva già fatto il proprio corso trasformando i pezzi di vetro in bellissime pietre colorate.

Rimanendo in California è celebre anche la Spiaggia della caccia al tesoro che si prova precisamente a Davenport. In questo caso però non c’è nessuna discarica di mezzo ed infatti i vetri sono decisamente di meno rispetto ad altre spiagge, Sono però più particolari e colorati. La storia di questo posto è decisamente particolare visto che nei pressi c’era un laboratorio di vetro artistico, il Lundberg Art Studio. Durante il temporale il negozio fu allagato e le pietre di tutti i colori giunsero fino in mare trascinate dalle onde.

Per trovare qualcosa del genere in Europa bisogna andare in Inghilterra, per l’esattezza a Seaham situata nella parte nord del paese oppure in Germania nell’isola di Helgoland nel Mar del Nord. Nella zona settentrionale dell’isola c’è la Glass Beach dove si possono raccogliere pietruzze di vetro colorate di diverse tonalità. Per gli amanti del genere c’è anche un museo dedicato creato da una ragazza del posto che ha deciso di dar vita ad un’esposizione con tutti i suoi ritrovamenti.