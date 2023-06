Assicurazione auto, con Poste Italiane è tutto un altro mondo: la straordinaria opportunità

Poste Italiane ha in serbo una chance clamorosa per i suoi clienti. Ecco l’assicurazione auto gratis: tutti i dettagli di un servizio senza precedenti

Avere la polizza auto gratuita è quel sogno in apparenza utopistico comune a molti automobilisti. A quanto pare d’ora in poi almeno in parte si può realizzare grazie a Poste Italiane. Un servizio importante che va a rimpolpare ancor di più la vasta gamma di opportunità offerte dall’azienda leader in Italia per quanto concerne il settore postale.

Non resta che scoprire i dettagli di quella che può rappresentare una vera e propria svolta per i fruitori che mai si sarebbero aspettati una novità di questo tipo. Ecco come funziona nello specifico questa clamorosa opzione che per alcuni clienti è gratuita per alcuni mesi (scopriremo per chi più avanti).

Assicurazione auto gratis con Poste Italiane: tutto quel che c’è da sapere

Sono due i prodotti realizzati da Poste Italiane, ovvero Linear Assicurazioni e Genertel S.p.a. Entrambi sono dedicati all’auto e alla protezione della famiglia che la guida. D’altronde la legge prevede l’assicurazione è obbligatoria e permette di tutelarsi da danni causati a persone o cose.

Tra i vantaggi principali dell’RC Auto di Poste Italiane c’è la guida libera senza aumento di prezzo. In questo modo tutti potranno guidare il veicolo. Grazie all’azienda italiana c’è anche una c’è anche la tutela per chi viene sorpreso a guidare in stato di ebrezza. Il contratto garantisce anche la copertura per i danni involontari causati dai passeggeri ad altre persone non trasportate, ma anche da un figlio minorenne che si mette alla guida all’insaputa dei genitori.

Chi ha Poste Guidare Sicuri ha delle grandi tutele anche per i sinistri causati con revisione scaduta entro 120 giorni. Dunque, un’ampia gamma di vantaggi. La più importante però riguarda i clienti Bancoposta e libretto postale.

Questi infatti avranno ben 2 mesi di assicurazione gratis a patto che il loro conto sia aperto da più di 90 giorni. Qualora il libretto o il Bancoposta siano stati attivati da meno tempo, il periodo di tempo di gratuità garantito scende a 1 mese. Per qualsiasi ulteriore dettaglio in merito non resta che andare direttamente sul sito di ufficiale di Poste Italiane e scoprire tutte le novità in merito. Non capita di certo tutti i giorni di poter avere la polizza auto senza nessun esborso economico per qualche mese. Quindi è bene prendere tutte le informazioni del caso prima che la proposta venga rimodulata.