Supermercato: se segui questi consigli puoi evitare acquisti inutili e sprechi di denaro

Come evitare di riempire il carrello con prodotti superflui e che non erano nella propria lista della spesa. Alcuni sono decisamente curiosi e difficili da prevedere

Tornare a casa dopo aver fatto una spesa eccessiva al supermercato è diventata una prassi piuttosto comune. Nonostante si facciano anche delle liste per cercare di prendere solo ciò che realmente serve, spesso si incappa nel circolo vizioso dello shopping compulsivo.

Questo però è dovuto a diversi fattori che se limati nel giusto modo possono aiutare a comprare solo ed esclusivamente alimenti e prodotti in linea con il fabbisogno della propria famiglia. Nel dettaglio eccone alcuni da seguire tassativamente per evitare sprechi di denaro e perché no anche di cibo che poi non si consuma.

I migliori suggerimenti per fare una spesa intelligente e senza sprechi

Prima però è bene comprendere le cause che portano a ciò. Una di queste è lo shelf marketing, che letteralmente significa marketing dello scaffale. Si tratta di una tecnica che tramite un’efficace organizzazione dei prodotti e del percorso all’interno del supermarket mira ad allungare la permanenza del cliente per portarlo ad acquistare ulteriori articoli rispetto a quelli ipotizzati.

Quindi la prima cosa da fare è vedere qual è la disposizione appena si entra nel supermercato. Solitamente per dare l’idea di vivacità e accoglienza si dispone il reparto ortofrutta affiancato da qualche prodotto in offerta speciale. Una combo “micidiale” per i consumatori che iniziano così iniziano il loro percorso con entusiasmo all’interno dell’esercizio.

Al contempo i beni primari come sale, zucchero e farine sono posti in zone meno intuitive. Ciò porta gli avventori a percorrere più volte i corridoi e perché no a prendere qualcosa di cui non hanno chissà quale necessità. Di pari passo troviamo sempre i beni complementari vicino come il pane in cassetta e la Nutella oppure i prodotti per l’igiene che solitamente sono nella stessa area dell’esercizio.

Anche il posizionamento sugli scaffali gioca un ruolo determinante. Quelli più convenienti sono sempre più in alto rispetto a quelli più costosi. I dolciumi e i prodotti dedicati ai bambini sono invece sempre in basso così che i piccoli possano vederli con facilità. Insomma sono tante le “insidie”, ma si possono raggirare più facilmente di ciò che si pensa.

In primis non bisogna mai andare al supermercato a stomaco vuoto, la fame può giocare brutti scherzi. Stesso discorso per la compagnia, in questo caso meglio essere soli per non cadere in futili tentazioni. Non distrarsi al cellulare e seguire solo ed esclusivamente ciò che è scritto sulla lista sono gli altri viatici importanti da seguire.