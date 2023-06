La triste classifica delle città dove prendere le multe in auto è più facile: indovina chi c’è al primo posto

Il Codacons ha pubblicato la classifica delle città con il maggior numero di multe emesse nel 2022. La classifica è sorprendente.

Le multe stradali hanno raggiunto un traguardo considerevole in fatto di somma raccolta dagli addetti. Rispetto all’anno precedente la crescita in percentuale è del 37,4%. Le città più indisciplinate.

Multe 2022, la classifica delle città più sanzionate

Le multe stradali a Bologna e delle loro conseguenze sulla tasca dei cittadini. Secondo i dati forniti dal Comune, nel 2017 la quarta zona della città ha ricavato oltre 4,3 milioni di euro dall’emissione di contravvenzioni. L’importo medio di ogni multa è di circa 110 euro a testa.

Questi numeri sono impressionanti, ma al di là delle cifre fredde, c’è una questione più profonda da considerare. Le multe stradali non dovrebbero essere solo uno strumento per fare cassa, ma dovrebbero servire a migliorare la qualità della vita dei cittadini. In altre parole, le contravvenzioni dovrebbero essere un incentivo per guidare in modo più sicuro e rispettoso delle regole, e non una penalizzazione.

Ma vediamo quali sono le città i cui cittadini si sono fatti carico del maggior numero di multe prese per l’anno 2022. Iniziamo col dire che il totale della somma pagata è di 547 milioni di euro, quindi una cifra considerevole sborsata dai cittadini.

Al primo posto delle città con il maggior numero di multe stradali c’è Milano, come descritto dal rendiconto del Codacons, documento ufficiale che deve essere consegnato tutti gli anni dai Comuni al Ministero dell’Interno con scadenza al 31 maggio. Il capoluogo lombardo conta ben 151,5 milioni di euro incassati nel 2022 per sanzioni dovute alla violazione del Codice della Strada.

Roma si posiziona al secondo posto (133 milioni di euro), mentre Firenze si trova al terzo posto della classifica delle città più multate con un grande distacco, 46 milioni di euro. Al quarto posto troviamo Bologna che conta 43 milioni di euro e poco distante Torino che ha raccolto 40 milioni di euro con le multe stradali pagate dai cittadini.

Aumento notevole delle sanzioni prese dai cittadini in alcune città italiane, record di incassi per i Comuni

Il risultato è una raccolta di proventi considerevole che raggiunge i 547 milioni di euro ovvero il 37,4% in più rispetto all’anno precedente. Nel 2021, infatti, il Codacons ha definito il totale delle multe pagate dai cittadini con una somma di 398 milioni di euro.

Questi numeri sono impressionanti, ma al di là delle cifre, c’è una questione più profonda da considerare. Le multe stradali non dovrebbero essere uno strumento per fare cassa, ma devono servire a migliorare la qualità della vita dei cittadini. In altre parole, le contravvenzioni dovrebbero essere un incentivo per guidare in modo più sicuro e rispettoso delle regole, e non una penalizzazione.

È, quindi, importante sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare le regole stradali non solo per evitare multe, ma soprattutto per salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri. Questo potrebbe essere fatto attraverso campagne informative e sensibilizzazioni sul tema, soprattutto per i giovani neopatentati.