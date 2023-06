Vuoi acquistare casa? Non farti prendere (solo) dall’entusiasmo: consigli preziosi per non avere rimpianti

L’acquisto di una casa è un passo decisamente importante che regala forti emozioni. Tuttavia, la possibilità di sbagliare è sempre dietro l’angolo. Ecco alcuni preziosi consigli per non avere rimpianti.

Trovare la casa dei propri sogni può essere davvero un’operazione impegnativa e a volte può richiedere diverso tempo. Del resto, l’acquisto di un immobile richiede la massima attenzione.

Considerato che si tratta di un investimento economico piuttosto importante e che l’abitazione potrebbe diventare tua per tutta la vita, senza dubbio, è una decisione che non può essere presa a cuor leggero.

Certamente, la casa perfetta in assoluto non esiste, ma esaminando con attenzione alcuni importanti fattori come: le condizioni generali dell’immobile, la posizione, la luce, la rumorosità, è possibile trovare l’abitazione che soddisfi pienamente le tue aspettative e le tue esigenze. In altre parole, per poter fare un acquisto consapevole e ben ponderato, ci sono degli aspetti da valutare assolutamente. Ecco alcuni consigli preziosi per non avere rimpianti.

Acquistare casa: ecco i consigli per non avere rimpianti

Quando ci si accinge all’acquisto di una casa è necessario esaminare con attenzione diversi fattori, primo fra tutti il prezzo. Tuttavia, il prezzo non è l’unico elemento da considerare. Infatti, una volta stabilito il budget di spesa a disposizione è consigliabile valutare le condizioni generali dell’immobile, l’ampiezza, la posizione, la luce, il tipo di palazzo, la zona e la rumorosità. A tal proposito, potrebbe essere utile stilare una lista delle caratteristiche che l’abitazione dei tuoi sogni dovrebbe avere e, successivamente, stilarne una con l’elenco dei pro e dei contro di ogni immobile visitato. In questo modo avrai, certamente, le idee più chiare.

Ad ogni modo, meglio evitare di sottoscrivere una proposta irrevocabile alla prima visita di un immobile, ma potrebbe essere opportuno tornarci almeno un’altra volta, preferibilmente da soli ed in un orario diverso da quello della prima visita.

Infine, per scansare eventuali inconvenienti è fondamentale controllare alcune utilissime informazioni sull’immobile. Per poter ridurre al minimo il rischio di avere dei rimpianti è preferibile controllare: l’atto di provenienza, la conformità urbanistica, la conformità catastale, la planimetria catastale, il certificato di agibilità, l’attestato di prestazione energetica, il certificato di conformità degli impianti, l’ammontare di eventuali spese condominiali. Insomma, in fase di acquisto di una nuova casa è bene ricordarsi di tenere sempre i piedi ben saldi per terra e non lasciare che l’entusiasmo ti porti ad un investimento sbagliato!