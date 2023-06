Un elemento essenziale per le nostre abitazioni | Breve guida per migliorare la vita in appartamento

Ecco qualcosa che non può mancare in ambiente domestico. Perché le piante ci aiutano a vivere meglio

La natura è un mondo affascinante spesso da noi poco conosciuto o compreso. Gli elementi naturali e nello specifico le piante hanno caratteristiche particolari e ben specifiche, conferendo al loro habitat naturale delle proprietà benefiche.

Possedere delle piante in un appartamento o villetta che sia, è da sempre un’abitudine di molte persone. Alcuni preferiscono semplicemente delle piante ornamentali, dunque finte, semplicemente per la loro bellezza, mentre i più si circondano di piante grasse o piante aromatiche.

Al di là di quello che può essere il pollice verde di ognuno di noi, è un dato di fatto che la presenza di piante in casa renda più accogliente il nostro ambiente domestico. Questo non solo per il piacere di essere accolti dai profumi di una pianta o dalla sua bellezza colorata, ma per le loro capacità. Difatti una pianta può:

della casa, eliminando determinate particelle che si trovano nell’ambiente e rendendolo più salubre; ridurre l’umidità dell’ambiente domestico.

Quali sono le piante con proprietà benefiche per le nostre case

Si possono citare almeno 5 tipologie di piante che rendono le nostre case un posto migliore e ognuna con la sua specifica caratteristica:

Ficus – una pianta che riesce ad assorbire la formaldeide, fino a 12 microgrammi di tale elemento ogni ora. Non ha bisogno di cure particolari, ma solo di essere inserita in un ambiente umido ma non freddo; Aloe vera – una pianta molto nota per le sue proprietà curative, tanto è vero che viene adoperata spesso a scopo terapeutico. L’Aloe può assorbire formaldeide e benzene. Necessita di un po’ d’acqua ogni tanto e di luce; Dracena – è chiamata anche tronchetto della felicità e ha la capacità di assorbire formaldeide, toluene e xylene. Anch’essa di facile cura, in quanto ha bisogno di essere innaffiata un paio di volte a settimana e ha bisogno di luce ma non dell’esposizione diretta; Pothos – anch’essa riesce a eliminare molti elementi nocivi dall’ambiente che respiriamo quotidianamente, persino il monossido di carbonio. Non ha bisogno di molte cure e non vuole l’esposizione diretta al sole; Sansevieria – detta anche lingua di suocera, questa pianta è forse tra le più capaci di assorbire elementi nocivi, arrivando fino a 107 elementi inquinanti differenti. Anch’essa ha bisogno di poca cura ed è molto resistente.

Quale scegliere per la propria dimora

Per scegliere la tua pianta da appartamento domandati innanzitutto quel è lo spazio che puoi utilizzare in casa per posizionarla e la tua capacità/passione nel prenderti cura di un essere vivente. Per la scelta lasciati consigliare dal tuo fioraio di fiducia.