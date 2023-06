Aspettatevi una mail da Netflix, e non vi piacerà: vi anticipiamo cosa vi scriveranno

Tempi di novità nel mondo di Netflix. Cosa sta cambiando e come possiamo monitorarlo

Netflix è una piattaforma di contenuti audio-visivi on demand, una delle più celebri e una delle più utilizzate degli ultimi anni. Il continuo aggiornamento dei suoi contenuti, la presenza di film e serie tv esclusive, la possibilità di condivisione dell’account unitamente alla capacità della piattaforma di personalizzare scelte e contenuti in base ai gusti personali, la rendono certamente di estrema appetibilità.

Di recente il gigante ha introdotto numerose novità per quanto riguarda la modalità di condivisione contenuti e ha stabilito dei canoni ben precisi per le impostazioni del proprio nucleo familiare, gettando nello scompiglio molti furbi che ne hanno invece approfittato per lungo tempo.

Quello che però molti non sanno è che di tanto in tanto Netflix aggiorna il suo archivio di contenuti e periodicamente elimina qualcosa. Come facciamo a sapere cosa è stato eliminato o sta per essere cancellato dalla piattaforma?

Ecco quale mail ci arriverà a breve

Netflix è una piattaforma molto precisa e scrupolosa da questo punto di vista, pertanto tutti quelli che sono gli aggiornamenti di contenuti disponibili vengono resi noti e palesati al consumatore. Sicuramente è di pubblico dominio la possibilità di poter sia esplorare anticipatamente le anteprime delle prossime aggiunte al catalogo, sia ricevere una notifica che ci ricorda che una stagione nuova di una serie che seguiamo è stata aggiunta. Allo stesso modo non tutti sanno invece che il gigante del mondo visivo ci avverte anche dell’eliminazione di un contenuto.

A breve riceveremo una mail con un’informativa che ci elenca quali sono i contenuti che a breve non saranno più visibili. Ciò per darci solitamente da 1 a 4 settimane di tempo per poter procedere alla visione degli stessi, qualora non l’avessimo ancora fatto. Questo meccanismo funziona soprattutto sulla base delle nostre preferenze, laddove Netflix ci avverte se un contenuto presente ne “la mia lista” viene eliminato.

Come ci accorgiamo cosa viene eliminato

Oltre alla mail, in ogni caso, Netflix scrive sempre in calce a ogni film, cartone animato o serie tv, la data ultima di disponibilità di quel contenuto visivo online. Scorrendo i prodotti disponibili su Netflix in sovraimpressione vedremo sempre apparire la scritta “ultimo giorno disponibile” con indicata la data in cui sarà poi cancellato da Netflix.