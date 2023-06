Vacanze, prima di partire metti in sicurezza la tua auto: ci sono almeno 10 cose da controllare

Viaggio estivo in automobile. La tua vacanza può essere perfetta se ti prendi cura del tuo veicolo

Con la bella stagione alle porte, iniziano i preparativi per organizzare le partenze verso mete estive. Molti sono quelli che decidono di partire in aereo o in treno e spostarsi all’estero o girare per il proprio paese. C’è chi preferisce una vacanza al mare o chi ama l’aria di montagna, ma ci sono anche quelli che adorano visitare città culturali.

Tanti però sono anche i viaggiatori che preferiscono spostarsi in auto, complice il fatto di partire in gruppo o di avere una famiglia numerosa con un grosso carico di bagagli e animali domestici. La vacanza in automobile può essere piacevole anche a partire dal viaggio in macchina, ma bisogna tuttavia prendere una serie di precauzioni per non incappare in incidenti spiacevoli.

Quali sono le 10 cose da controllare prima di mettersi in viaggio?

Prima di partire è bene infatti effettuare un accorato controllo sulla vettura che ci farà da amica di viaggio. Nello specifico sono 10 le principali cose da fare prima usare la tua automobile per una vacanza:

pulire l’auto – questa operazione non serve solo a una questione estetica, ma a evitare la formazione di muffa o cattivi odori che potrebbero causare problemi durante il viaggio; controllare il livello dell’olio e l’acqua nel radiatore – è una delle operazioni principali da fare, soprattutto se si ha intenzione di percorrere molti chilometri in auto. Un livello dell’olio troppo basso può causare seri danni al motore, mentre l’acqua nel radiatore se non è abbastanza rischia di spedire la nostra auto in ebollizione e il rischio è già molto alto se si guida sotto il cocente dei mesi estivi; controllo degli pneumatici – verificare la pressione delle gomme è importante e garantisce la sicurezza dei passeggeri e una tranquilla tenuta di strada; controllare le luci – importante soprattutto per chi viaggi a di notte, poiché si rischia di compromettere la visibilità della strada; revisione dei freni – da fare prima di partire e in realtà periodicamente; controllare il livello dell’olio del cambio; verificare il funzionamento della batteria – questa va periodicamente sostituita e se la batteria dovesse smettere di funzionare durante il viaggio, la nostra auto rischierebbe semplicemente di non ripartire affatto; controllare ammortizzatori e sospensioni; predisporre con sé un kit di emergenza, composto da giubbotto catarifrangente, triangolo d’emergenza e cavi di avviamento; far controllare la macchina a un meccanico specializzato

Pronti a partire?

Effettuati tutti questi semplici controlli, siete pronti a partire e non vi resta che godervi la vacanza.