Lavoro, più è lontano da casa e più sei stressato | Lo dice la scienza

Secondo un recente studio, lavorare lontani da casa comprometterebbe la nostra salute psicofisica. Ecco quale dovrebbe essere la distanza ideale tra casa e ufficio per non rischiare.

A mettere in pericolo la nostra salute non sono solo i lavori sedentari, ma anche quelli che ci costringono a viaggiare. Questo è quanto emerge da un recente studio svedese che ha analizzato la correlazione tra la salute psicofisica dei lavoratori e la distanza percorsa per raggiungere il luogo di lavoro.

Secondo i ricercatori, più la distanza casa – ufficio aumenta, più aumenta il rischio di soffrire di disturbi del sonno, stress e aumento di peso.

Nello specifico, gli studiosi hanno indagato sugli effetti del pendolarismo sulla salute attraverso i dati raccolti dalla Swedish Longitudinal Survey of Health tra il 2012 ed il 2018. Lo studio ha visto coinvolti circa 13 mila partecipanti, tra uomini e donne, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, che hanno risposto ad una serie di domande in merito allo stile di vita (se facevano spesso attività fisica, fumavano, bevevano), il tipo di attività lavorativa, la presenza di eventuali patologie croniche, stress o depressione.

Lavoro: quale dovrebbe essere la distanza ideale tra casa e ufficio

Lavorare troppo lontani da casa causerebbe diversi problemi alla nostra salute psicofisica. A dimostrarlo uno studio svedese che ha concentrato l’attenzione sugli effetti del pendolarismo. Secondo i dati emersi dall’indagine, più la distanza aumenta più aumenta il rischio di incappare in disturbi del sonno, stress e sovrappeso.

Per i ricercatori basta una distanza superiore ad appena tre chilometri perché comincino a comparire i primi disturbi e la situazione si aggrava per chi lavora più di 40 ore e viaggia per più di cinque ore alla settimana. A quanto pare, sarebbe tutta colpa della mancanza di attività sportiva. Ovviamente, i lavoratori che viaggiano più a lungo, hanno meno tempo libero a disposizione da dedicare alla pratica sportiva. Senza contare, poi, che vivere lontano dal proprio posto di lavoro, chiaramente, comporta ritmi più serrati e la riduzione del sonno.

Viceversa, una distanza casa – ufficio ridotta rende più facile raggiungere il lavoro a piedi o in bicicletta, mantenendo uno stile di vita più attivo. Insomma, prima di pensare di trasferirvi più lontani dal posto di lavoro, meglio fare i conti con le distanze ne va del benessere della vostra salute fisica e mentale.