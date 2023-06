Tra poco le utenze telefoniche ti costeranno di più | Attenzione alle tariffe

Impennata delle tariffe sulla telefonia: i rialzi di Tim e perché

Tutti al giorno d’oggi siamo legati ai nostri cellulari. Ognuno di noi, chi più chi meno, possiede un pacchetto telefono + internet che ci permette di sfruttare al massimo i nostri cellulari. In base alle esigenze di ciascuno si può scegliere di optare per una promozione solo telefono o telefono più dati mobili. Molti necessitano di avere a disposizione gigabyte illimitati perché utilizzano il cellulare per navigare online, scaricare contenuti digitali e per motivi di lavoro.

Tra i vari gestori Tim sicuramente è uno dei colossi che detiene gran parte dell’utenza italiana, anche perché ha cavalcato l’onda della fidelizzazione a Telecom per la telefonia fissa. Di anno in anno le offerte degli enti telefonici si aggiornano e subiscono mutamenti, non sempre a favore del cliente finale.

A quanto pare a breve partiranno anche gli aumenti di Tim: fate attenzione a controllare la vostra tariffa.

Cos’è la rimodulazione delle tariffe

A partire da giugno 2023 Tim metterà in atto la rimodulazione delle tariffe. Non tutte saranno oggetto del provvedimento, ma a quanto pare tutte quelle soggette a ricarica della linea mobile non più in circolazione subiranno queste variazioni.

I motivi alla base di questa rimodulazione è stata esplicitata da una nota resa pubblica dall’azienda, nella quale si spiega agli utenti che l’origine di questo cambiamento è dovuto al mutamento delle condizioni di mercato, che l’hanno pertanto costretta ad adattarsi per esigenze economiche. Nonostante ciò, Tim ha comunque mostrato disponibilità nei confronti dei propri utenti, ideando un numero apposito cui telefonare per richiedere informazioni specifiche sul proprio piano tariffario. Il numero gratuito da consultare è il 409164.

Gli aumenti comporteranno nello specifico un incremento della tariffa che può andare dai 0.99 centesimi sino ai 2.69 euro. Data di inizio degli aumenti dei piani tariffari è il 26 giugno, ma esiste un modo per sottrarvisi?

Come non sottoporsi agli aumenti di Tim

Un modo per non essere soggetti a questi picchi tariffari esiste. Ecco come si può procedere:

richiedere il recesso contrattuale , smettendo dunque di far parte della clientela di Tim;

, smettendo dunque di far parte della clientela di Tim; inviare un sms gratuito al numero 40916 scrivendo NOVAR ON entro il 26/06. In tal modo si potrà rifiutare la rimodulazione e restare clienti Tim pur conservando lo stesso piano tariffario. Inoltre tale possibilità non comporterà alcun aumento o penale da pagare.