Viaggi in auto: come risparmiare quando si percorrono lunghe tratte | Lo stile fa la differenza

La stagione calda apre ai grandi viaggi in auto. Ma come si può risparmiare anche in virtù del caro benzina degli ultimi anni? Tutti i trucchi utili

Viaggiare con la propria auto è una soluzione conveniente per le famiglie e i gruppi di amici. Infatti si possono avere diversi vantaggi sia in termini di comodità che di costi. Non tutti però. Il carburante in questo momento storico ha un valore spropositato e per tratte non propriamente brevi può essere una spesa di non poco conto.

Per questo è bene conoscere alcuni trucchetti che possono aiutare ad abbattere le spese e a viaggiare più serenamente e di godersi i paesaggi che solo una bella traversata in auto permette di assaporare. Alcuni sono un po’ più conosciuti, altri invece sono dei veri e propri inediti tutti da scoprire e soprattutto da provare.

La guida perfetta per risparmiare sui viaggi in auto

La prima cosa è naturalmente la scelta del percorso. Grazie alle moderne app di navigazione satellitare è possibile capire quali possono essere potenzialmente le strade più economiche sia dal punto di vista del pedaggio che del carburante e quali possono essere i tragitti meno trafficati.

Gioca un ruolo fondamentale anche lo stile di guida. Condurre il proprio mezzo in modo efficiente permette di risparmiare. Evitare atteggiamenti aggressivi e scattosi alla guida, velocità elevata, brusche frenate e sterzate sono dei capisaldi da tenere a mente assolutamente. Possono infatti far consumare più carburante del previsto.

Può sembrare banale ma tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti può giocare un ruolo determinante. Evitare i rifornimenti in autostrada è la regola principale visto che la spesa è mediamente più alta. Fare il pieno prima di partire possibilmente dove costa meno è quanto di meglio si possa fare se non si vogliono spendere soldi inutilmente.

Capitolo cibo. Approvvigionarsi nel corso del viaggio è di grand lunga più dispendioso rispetto che a portarsi i pasti da casa. Stesso discorso per quanto riguarda le bevande. Fermarsi ogni volta a mangiare comporta una spesa che alla fine della giornata si fa sentire, in particolar modo se si sceglie l’Autogrill che notoriamente ha dei prezzi non propriamente abbordabili.

Da non trascurare il carpooling, ovvero il “viaggio condiviso”. Consente ai viaggiatori di condividere la stessa auto per raggiungere la medesima meta o una che si trova lungo lo stesso percorso. Dividere le spese con altre persone è sicuramente una soluzione low cost. Per forza di cose però non tutti sono disposti ad adattarsi, anche se in nome del risparmio tutto va preso in considerazione.