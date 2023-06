Case a 1 euro, grandi opportunità in Sicilia vicino al mare: tutt’altro che un sogno

Acquistare casa a 1 euro è possibile anche in Sicilia vicino al mare. Il sogno di avere una seconda casa dove trascorrere le vacanze può diventare realtà

Il fenomeno delle case a 1 euro non è relegato solo ai sobborghi lontano dai grandi centri o ai paesini rurali. Scrutando bene il ventaglio delle opportunità si possono trovare anche delle occasioni molto vicine al mare. È il caso della Sicilia regione da cui è partito questo trend oltre 10 anni fa.

Dunque, il sogno di avere una casa a pochi passi dalle onde marine dove magari trascorrere le vacanze non è più un’utopia, ma una splendida realtà che si può coronare facendo le cose nel giusto modo.

Case a 1 euro in Sicilia: le migliori opportunità nei pressi del mare

Infatti bisogna avere un progetto di ristrutturazione e di rivalutazione dell’immobile (da attuare entro un certo lasso di tempo) che si acquista al prezzo di un caffè. In linea di massima sono sempre delle case vecchie e che necessitano di lavori di ammodernamento ad essere messe in vendita. Molti estimatori di questa regione d’Italia che accorpa il fascino naturale del mare, della montagna e dei borghi sono già alla ricerca dell’affare.

D’altronde il progetto delle case a 1 euro in Sicilia nel 2023 ha come chiaro intento quello di richiamare le persone interessate da ogni parte del mondo per ridare vita a dei luoghi un po’ dimenticati di questo lembo di terra, che ci invidiano in tutto il mondo. Ma quali sono i comuni vicino al mare in cui si possono fare affari?

Tra questi va annoverato Calatafimi Segesta in provincia di Trapani. Gode di una posizione strategica visto che è incastonato tra mare e colline. La cittadina è celebre per il suo ricco patrimonio storico e culturale che risale all’epoca dei Greci, dei Romani e degli Arabi. Coloro che decideranno di prendere una casa da queste parti potranno godere di una qualità della vita tranquilla con la possibilità di esplorare le bellezze naturali delle località limitrofe e di lasciarsi andare all’invitante gastronomia siciliana.

Sulla stessa scia troviamo Castiglione di Sicilia ubicato in provincia di Catania proprio nei pressi dell’Etna. Per questo offre paesaggi mozzafiato sia di mare che di vette vulcaniche. Nulla di più contemplativo insomma. L’ideale per chi cerca la serenità nella propria quotidianità o un posto tranquillo dove trascorrere dei periodi di relax.

Passando ai borghi spicca Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento. Si trova su una collina a 350 metri sul livello del mare e dista appena 20 minuti dalla spiaggia di Portopalo di Capo Passero, famosa per le acque turchesi e i fondali profondi ed affascinanti. Da non dimenticare che da Sambuca si può raggiungere tranquillamente anche la Valle dei Templi.