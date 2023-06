Attenzione a ricaricare il cellulare in aeroporti, hotel e stazioni: può succedere qualcosa di terribile | Parola di FBI

Le stazioni di ricarica presenti in aeroporti e stazioni possono rivelarsi deleterie per i nostri dispositivi mobili. Quali sono i motivi per cui bisogna tenere alta la guardia

Se si passa molto tempo in giro si incorre nella necessità di dover ricaricare il proprio smartphone. D’altronde sono ormai poche le persone che non ne fanno un uso costante e considerando i tempi medi di durata della batteria può essere necessario godere di un punto di ricarica pubblico.

Questo ad esempio può accadere se ci trova in posti come alberghi, centri commerciali o aeroporti, ma a quanto pare anche se è piuttosto comodo può essere pericoloso avvalersi di queste stazioni di ricarica. L’FBI ha lanciato un allarme a tal proposito sconsigliandole caldamente.

Le alternative più sicure rispetto ai punti di ricarica

Secondo l’agenzia federale questi punti di ricarica possono essere sfruttati dagli hacker per installare dei malware e sottrarre dei dati personali e finanziari degli utenti che li utilizzano. Per chi non ne fosse a conoscenza sono dei dispositivi che consentono di ricaricare la batteria del proprio telefono tramite il collegamento ad una porta USB.

Stando a quanto rivelato dall’FBI queste porte USB possono essere usate per trasferire dati dallo smartphone alla stazione senza alcun consenso da parte dell’utente. Questo attacco informatico prende il nome di juice jacking e consiste nel sottrarre informazioni sensibili come contatti, foto, messaggi, password e naturalmente dati bancari.

I truffatori con questa tecnica possono anche installare dei software spia o ransomware che bloccano il dispositivo o criptano i dati per poi richiedere un indennizzo economico per poterli sbloccare. Nulla di più squallido, ma purtroppo è una possibilità da non escludere visto che può presentarsi inaspettatamente.

Per effetto di queste ipotesi l’FBI ha dispensato alcuni consigli preziosi agli utenti, su tutti quello di evitare di usare le stazioni di ricarica pubbliche. Meglio portare con sé il proprio caricabatterie e cavo USB. L’alternativa è munirsi di batterie esterne come la power bank o degli adattatori per accendisigari qualora si viaggi in auto.

A ciò va aggiunta una maggiore protezione del proprio dispositivo con una password o un sistema di sblocco biometrico. Inoltre sarebbe opportuno aggiornare regolarmente il sistema operativo e le applicazioni. L’opinione dell’FBI è pienamente condivisa anche dalla Federal Communications Commission (FCC). Anch’essa ha pubblicato dei consigli utili per sfuggire da queste trappole nascoste visto che nel giro di pochi secondi può succedere davvero l’irreparabile.