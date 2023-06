Commessa del supermercato, quanto guadagna ogni mese: stipendio e mansioni

Si tratta di un quesito a cui non tutti sanno rispondere, per questo è piuttosto curioso da scoprire. Scopriamo qual è lo stipendio di una commessa del supermercato

La commessa del supermercato è una mansione piuttosto comune e ricercata dai proprietari di queste attività. Nonostante ciò però non sempre trapelano le giuste informazioni per quanto concerne i guadagni derivanti da questo mestiere. Certo si possono ipotizzare in qualche modo ma sarebbe più opportuno fare un’analisi approfondita della situazione.

Chiaramente tutto dipende anche dal grado di esperienza e dalle responsabilità che vengono attribuite alla persona al momento dell’assunzione. Di seguito una panoramica su quello che può essere mediamente il compenso di chi presta servizio all’interno di un supermercato.

Commessa supermercato, quanto guadagna al mese? La risposta tanto attesa

Partendo dallo stipendio annuale stando al portale di lavoro Indeed, i cassieri dei supermercati guadagnano circa 13.410 euro. Jobbydoo invece afferma che lo stipendio di un commesso di un supermercato si attesta intorno ai 1.110 euro al mese. Andando più nello specifico la piattaforma di annunci di lavoro Talent ha svelato che il pagamento ad ora è di circa 10,90 euro.

Anche Jooble si è espresso sotto questo punto di vista dopo aver condotto un’analisi propria. Ne è venuta fuori una statistica secondo cui gli stipendi degli addetti ai supermercati in Italia sono più o meno simili rispetto a quelli sopracitati. In un anno si può arrivare a guadagnare 13.708 euro che al mese sono circa 1.140 euro. A settimana invece sono 260 euro circa e all’ora 6,75 euro. Chiaramente le stime variano in base ai supermercati e ai brand che ci sono dietro.

Aprendo il capitolo mansioni, le responsabilità principali includono la scansione degli articoli alla cassa, l’assistenza ai clienti, la gestione dei registratori di cassa, l’elaborazione dei pagamenti e l’essere in grado di disporre i vari prodotti sugli scaffali del punto vendita.

Per forza di cose la priorità è rappresentata dalla gestione della cassa. Avere a che fare con i soldi implica un livello di responsabilità di gran lunga più elevato rispetto a quello di uno scaffalista. Ora che conosciamo mediamente quelli che sono i salari di chi lavoro in un supermercato non resta che valutare se questo lavoro fa al caso proprio. D’altronde la ricerca è sempre bella ampia vista la vasta gamma di esercizi sparsi su tutto il territorio nazionale. La cosa importante è che comunque non ci sia discrepanza tra i guadagni in base al genere.