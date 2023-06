Lasciano il posto fisso per lavorare da casa: la loro vita è cambiata per sempre | Come hanno fatto

Due giovani sposi hanno dato una svolta alla loro vita aprendo un blog finanziario che si è rivelato un vero e proprio successo. Ecco qual è adesso il loro tenore di vita

Dare una svolta alla propria esistenza non è poi così difficile come spesso si crede. Certo è necessaria una bella dose di coraggio e soprattutto un’idea vincente. Ma quando questi due ingredienti vanno a mescolarsi si può mutare il punto di osservazione. Ed è quello che successo ad una giovane coppia di sposi. Nel 2019 hanno deciso di lasciare i propri lavori che gli consentivano di avere 100mila dollari all’anno.

Adesso riescono a guadagnare cifre di questo tipo nell’arco di un mese, il che lascia intendere come abbiano fatto quel cambio di passo economico che tanti si auspicano. La domanda però sorge lecita. Come ci sono riusciti?

Quanto guadagna la coppia con il nuovo lavoro e che stile di vita può concedersi

Si chiamano Kelan e Brittany Kline e ormai lavorano da casa. Hanno aperto un sito di risparmio ribattezzato “The Savvy Couple”. In poco tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i risparmiatori americani. Nessuno dei due aveva avuto esperienze pregresse con la gestione di attività sul web.

In circa 3 anni il loro blog è diventato uno strumento di guadagno inimmaginabile. Di fatto il sito è nato come modello per mostrare agli altri come gestire al meglio le proprie finanze basandosi sulla propria esperienza in merito alla gestione familiare con un reddito limitato. All’iniziano guadagnavano circa 500 dollari al mese, poi è arrivata un’impennata pazzesca.

La loro vita si è praticamente trasformata. Lei era un’insegnante lui faceva un po’ di tutto e aveva lavorato anche nei servizi di security. Adesso si possono svegliare con calma la mattina, fare colazione con i figli e pianificare le loro giornate come meglio credono. Possono prendersi diversi giorni liberi e fare fino a 4-5 vacanze all’anno.

Questo però non ha inciso sulla loro umiltà visto che stanno insegnando i loro figli i valori del lavoro e del sacrificio. Inoltre nonostante il lavoro venga svolto da casa e da remoto hanno come obiettivo quello di rispettare le scadenze che si prefissano giornalmente. La serietà d’altronde è uno degli ingredienti che sta alla base del loro successo. La loro storia ha attirato perfino le attenzioni della nota rivista economica americana Forbes, che ha voluto raccontare la loro incredibile parabola ascendente.