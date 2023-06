Auto elettriche, grazie ai nuovi incentivi puoi averne una ad un prezzo bassissimo | Scopri le più interessanti

Grazie all’arrivo di nuovi incentivi, è possibile acquistare un’auto elettrica risparmiando tantissimi soldi. Scopriamo quali, attualmente, sono le più interessanti sul mercato.

Per il 2023 sono stati riconfermati gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche. Tuttavia, il beneficio presenta alcune differenze rispetto a quello dello scorso anno come, ad esempio, il riconoscimento di uno sconto extra ai nuclei familiari con Isee basso.

Gli incentivi sono previsti per l’acquisto di vetture in fascia di emissioni 0 – 20 g CO2/km, quindi, anche per le vetture a batteria. Sarà possibile beneficiare dell’agevolazione fino al 31 dicembre o, comunque, fino ad esaurimento fondi che, lo ricordiamo, sono di 190 milioni di euro.

Grazie al bonus del 2023 è possibile risparmiare sull’acquisto di un’auto elettrica, dai 3 mila ai 5 mila euro, a seconda che ci sia rottamazione o meno, ai quali possono aggiungersi eventuali ulteriori sconti da parte dei concessionari. Ad ogni modo, il tetto massimo di listino per accedere all’agevolazione è di 42.700 euro IVA inclusa, oppure, 35 mila euro senza IVA. Detto questo, non ci resta che andare al sodo e scoprire quali tra le auto elettriche che possono essere acquistate usufruendo del bonus, sono le più interessanti.

Auto elettriche: le più interessanti da acquistare usufruendo del bonus

Come abbiamo visto, anche per il 2023 è possibile ottenere sconti consistenti per l’acquisto di auto elettriche. A questo punto, potrebbe essere utile scoprire quali, tra i modelli attualmente sul mercato, sono i più interessanti.

Apriamo la carrellata con la MG ZS EV, un Suv 100% elettrico di Saic Motors. La variante comfort, che monta una batteria da 51 kWh e garantisce 320 km di autonomia, è venduta ad un prezzo base di 33.490 euro, che scenderebbe a 30.490 euro usufruendo del bonus senza rottamazione, mentre, potrebbe essere vostra per 28.4909 euro, in caso di rottamazione. Un’altra proposta piuttosto interessante è la Fiat 500 elettrica, tra le vetture più vendute in Italia. Per la versione base, che monta un motore da 95 CV e una batteria da 23,8 kWh per un’autonomia di 180km, la richiesta è di 29.950 euro, che scende a 26.950 euro per chi non usufruisce della rottamazione e a 24.950 euro per chi ne usufruisce. Tra le vetture elettriche più interessanti, anche la Dacia Spring. Una vettura dalle dimensioni contenute, dunque, molto comoda per l’utilizzo in città. Spring è dotata di motore elettrico da 44 CV alimentato da una batteria da 27,4 kWh per un’autonomia pari a 225 km. Parte da un prezzo base di 21.450 euro che, grazie agli incentivi scende a 18.450 euro senza rottamazione, oppure, a 16.450 euro con rottamazione.

Un’altra vettura interessante, al momento, è la Smart EQ fortwo. La vettura del marchio tedesco, monta un motore da 82 CV con una batteria da 17,6 kWh che le assicura un’autonomia di 133 km e parte da un prezzo base di 25.210 euro. Sfruttando gli incentivi statali, la piccola citycar può essere acquistata a 22.210 euro senza rottamazione o a 20.210 euro con rottamazione. Chiude la nostra carrellata l’Opel Corsa-e. L’auto tedesca è dotata di un motore sincrono a magneti permanenti da 136 CV, alimentato da una batteria CATL da 50 kWh che le garantisce circa 300 km di autonomia nel ciclo combinato. In questo caso, il prezzo base è pari a 33.800 euro, che scende a 30.800 euro per chi non usufruisce della rottamazione o a 28.800 euro per chi ne usufruisce.