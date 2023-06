Quanti cellulari si possono comprare grazie alla Legge 104? La risposta è da non crederci

I titolari della Legge 104 hanno diritto anche a delle agevolazioni fiscali su alcuni prodotti tecnologici tra cui i cellulari. In che modo si possono acquistare sfruttando i benefici della normativa

Le Legge 104 tutela le persone disabili o che hanno delle problematiche conclamate che non gli consentono di poter svolgere a pieno un’attività lavorativa. Oltre ai permessi lavorativi e alcune agevolazioni inerenti le spese mediche, sono previste anche altre forme di sostegno di non poco conto.

Tra non possono non essere menzionate alcune inerenti dei particolari acquisti, tra cui quelli di strumenti tecnologici come i telefoni che al giorno d’oggi sono indispensabili per poter comunicare. Chiaramente ci sono delle condizioni da dover rispettare tassativamente per poter fruire di questa opportunità.

Legge 104: quanti dispositivi mobili si possono acquistare grazie ad essa

L’acquisto è possibile a patto che venga verificato il collegamento funzionale tra il sussidio e la disabilità. Ma quanti cellulari si possono comprare grazie alla Legge 104? Almeno due nel giro di poco tempo. Infatti l’agevolazione è valida anche per il familiare che ha fiscalmente a carico la persona disabile.

Ad onor del vero non ci sono indicazioni precise in tal senso, né su quanti prodotti dello stesso tipo possono essere acquistati con la Legge 104 né su qual è l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra un acquisto e l’altro. Logicamente dal secondo acquisto in poi di un prodotto simile potrebbero scattare degli accurati controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, che è sempre piuttosto sensibile per quanto concerne queste tematiche.

Al contempo anche i venditori si farebbero qualche domanda, ragion per cui non è poi così semplice acquistare due cellulari in poco tempo beneficiando dei privilegi della Legge 104. Magari far passare un po’ di tempo può essere un buon viatico per evitare qualsiasi tipo di problema. D’altronde una volta ottenute le agevolazioni sono utilizzabili per l’intera durata della concessione della 104.

Il tutto però deve essere certificato da un collegamento funzionale tra il prodotto e la disabilità. La Legge 104/1992 prevede che l’acquisto di un cellulare sia da parte del disabile sia da parte del caregiver debba essere effettuato tenendo conto dell’impiego che dovrà essere fatto al fine di favorire il soggetto disabile. In pratica è necessario che ci sia una relazione alla comunicazione interpersonale o all’elaborazione scritta o grafica. Quindi il dispositivo deve essere dotato di tutto ciò che serve ai diretti interessati per rendere più agevole qualsiasi genere di comunicazione.