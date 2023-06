Bolletta gas, come risparmiare nei mesi estivi: tutti i migliori escamotage per abbattere i costi

Spesso si crede erroneamente che il consumo del gas sia qualcosa da tenere in considerazione solo in inverno con l’uso dei riscaldamenti. Come ridurre le bollette anche in estate

Il gas è un elemento molto importante per le famiglie italiane e cercare di centellinarlo al meglio è utile sia per le proprie tasche che per l’ambiente. In inverno con la necessità di riscaldare l’ambiente casalingo il consumo è senz’altro maggiore, ma con l’arrivo dell’estate di certo si può fare qualcosa per limitarlo.

D’altronde di questi tempi ridurre i costi in bolletta non è nemmeno più una scelta, bensì una necessità visto che si sono raggiunti dei picchi impressionanti che spesso mettono in ginocchio le famiglie. Dunque, ecco svelati alcuni suggerimenti che conducono verso la via del risparmio.

Bollette del gas: le soluzioni per risparmiare in bolletta nei mesi estivi

Con l’arrivo della bella stagione ad esempio si può cucinare all’aperto avvalendosi di una griglia. Così facendo si riduce in maniera considerevole l’uso del gas in cucina. Al tempo stesso la casa risulterà più fresca e non ci sarà la necessità impellente di dover accendere i condizionatori. Inoltre, col bel tempo lasciarsi andare grigliate e barbecue mette decisamente di buon umore.

Installare un sistema di riscaldamento solare dell’acqua sul tetto di casa è un altro consiglio utile per limitare il dispendio di gas casalingo. La luce del sole in estate è decisamente abbondante e a fine mese sicuramente se ne trae beneficio in bolletta. Sulla stessa falsa riga sarebbe opportuno monitorare la temperatura del boiler.

Durante i mesi estivi non c’è la necessità di avere l’acqua bollente in ogni momento. Ridurre la temperatura dello scaldabagno aiuta a non sprecare energia per riscaldare l’acqua di cui in realtà non si necessita. Un modo pratico per risparmiare sul gas senza tralasciare il livello di comfort.

Preferire i ventilatori a soffitto o portatili (senza abusare altrimenti si rischia di aumentare il dispendio elettrico) è un’altra soluzione per scongiurare l’utilizzo del gas, che invece serve per l’attivazione dell’aria condizionata. Importante è la scelta delle tende. Più sono oscuranti più si evita che il calore del sole diretto alle finestre possa penetrare dentro casa.

Cosa manca in questo quadro intriso di utile e dilettevole? Un’adeguata isolazione termica della casa. È fondamentale per ridurre il consumo di gas durante tutto l’anno, compresi i mesi estivi. Avere delle finestre ben sigillate e delle parteti e il tetto ben isolati impedisce la dispersione del calore durante l’inverno e aiuta mantenere più stabile la temperatura della casa in estate.