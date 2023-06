Nuovo virus sullo smartphone, è allarme sul web: le conseguenze possono essere pesantissime

Google sta avvisando gli utenti di un nuovo malware decisamente potente e pericoloso. Si chiama Daam e ha un chiaro e deleterio obiettivo

I cybercriminali sono sempre dietro l’angolo pronti a colpire le povere vittime ignare del loro destino. Proprio in questa fase sta circolando un malware molto aggressivo, così come esternato dall’organizzazione nazionale indiana per la sicurezza informatica.

La minaccia che sta incombendo è decisamente grave e riguarda il malware Android meglio noto con il nome di “Daam”. La sua pericolosità è dovuta al fatto che prende di mira i dati sensibili degli utenti e lo fa utilizzando soluzioni molto avanzante che risultano impossibili da bloccare avvalendosi dell’antivirus.

Malware Android Daam: quali sono i principali pericoli che può creare

L’obiettivo dei diabolici hacker è quello di rubare i dati personali per poi installare ransomware su dispositivi presi di mira. Non resta che capire in che modo agisce questo virus in modo tale da potersi far trovare pronti. Punta a recuperare informazioni come la cronologia di navigazione, il registro chiamate, le foto, i video e i messaggi.

Con poche semplici mosse i criminali informatici possono arrivare a dama e utilizzarli a scapito dei poveri malcapitati. Niente paura però, dei modi per proteggersi da tutto ciò esistono, anche se bisogna mettere in conto che questi “esperti” si aggiornano sempre proprio per cercare di raggiungere i loro loschi obiettivi. Andiamo a scoprirli insieme.

In primis sarebbe opportuno scaricare app e servizi solo negli store ufficiali come Play Store ed Apple Store. Stesso dicasi per quanto riguarda gli aggiornamenti di dispositivo con le ultime patch di sicurezza. Un’altra mossa precauzionale sta nell’effettuare una scansione della sicurezza regolare del device.

Da non trascurare i siti che vengono visitati durante la navigazione con il proprio dispositivo. In questi casi è bene tenere alta la guardia e prestare la massima attenzione per i servizi abbreviati con bit.ly o tinyurl. Chiaramente è importante seguire tutti gli sviluppi legati al mondo tecnologico.

Ad esempio proprio nelle ultime settimane Google ha messo in guardia gli utenti per quanto riguarda l’acquisto di Android TV senza il Play Protect. Dunque, per quanto sia bello poter disporre di questi avveniristici strumenti è fondamentale comprendere le insidie che si celano dietro di essi. Più ci si informa e più si possono sventare potenziali situazioni dannose che in pochi secondi potrebbero praticamente portare alla perdita di buona parte dei propri dati personali.