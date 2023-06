Indice di vivibilità climatica: qual è la città italiana migliore | Classifica completa

Andiamo a scoprire come si posizionano le varie città d’Italia per quanto concerne l’indice di vivibilità climatica. Tante le sorprese tra piccoli e grandi centri

Un’interessante ricerca effettuata dal sito ilMeteo.it per conto de Il Corriere della Sera ha portato alla luce alcuni particolari riguardanti in merito al clima delle città italiane. In base all’applicazione di 14 indicatori ha redatto una classifica sulla vivibilità climatica.

Stando al parere del meteorologo nonché responsabile del portale Lorenzo Tedici, i centri nostrani che nel 2022 hanno avuto il miglior clima sono distribuiti in modo equo in tutto il territorio. In linea di massima però hanno degli indici più alti quelli situati in zone collinari oppure in riva al mare.

Indice vivibilità climatica: ecco la top ten e non solo

Al comando c’è Macerata nelle Marche con un punteggio di 762 punti. Un balzo in avanti decisamente significativo se si considera che nell’anno precedente si era piazzata addirittura 76esima. Il suo record massimo era il 14esimo posto nel 2016. Seconda piazza per Savona con 756 punti. Il piazzamento è lo di fatto lo stesso dello scorso anno.

Chiude il podio Matera con 744 punti. Significativo lo scatto in avanti dalla 42esima posizione del 2021 alla terza del 2022. La quarta e la quinta distano pochi chilometri e sono nello specifico Brindisi e Bari. Sosto posto per Genova mentre a seguire ci sono Sondrio, Barletta, Campobasso e Ancona.

Per quanto riguarda Macerata deve il suo primato alla resistenza alle ondate di calore. La sua posizione collinare infatti la preserva dal caldo estremo, che d’estate può rappresentare qualcosa di davvero brutto con cui avere a che fare. Completamente all’opposto troviamo Vercelli con 150 giorni di calore all’anno e almeno 4 consecutivi in cui la temperatura media giornaliera è maggiore della media 2010-2021 per quello specifico giorno.

Passando alle grandi città Napoli occupa il 17esimo posti. Un risultato stupefacente se si pensa che veniva da 93esimo posto. Anche Roma ha ottenuto un buon saldo con ben 30 posizioni guadagnate che certificano il 43esimo posto. Nel mezzo c’è poi Palermo al 32esimo posto. Piuttosto indietro le città del Nord con Milano al 75esimo posto e appena due posti dietro a Firenze. Hanno perso 20 posizioni a testa Torino e Bologna rispettivamente 86esima e 94esima. Le “maglie nere” sotto questo punto di vista spettano a Caltanissetta (ultima in assoluto), Catania, Cremona, Piacenza, Novara, Vercelli e Forlì. Dunque un quadro piuttosto chiaro che la dice lunga su dove si vive meglio da un punto di vista climatico.