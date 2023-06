Truffata a 18 anni con una tecnica subdola: “Hanno preso tutti i miei risparmi”

La giovane in preda alla disperazione ha raccontato la sua disavventura che purtroppo le è costata carissima. Ecco in che modo è stata raggirata

I truffatori pur di raggiungere i loro loschi scopi non si fermano di fronte nulla, nemmeno dinanzi ad una ragazza di appena 18 anni. Le hanno sottratto i risparmi di un’intera gioventù nel giro di pochi infrangendo così parte dei suoi sogni futuri.

Lei si chiama Camilla e vive a Roma Nord e in un’intervista rilasciata a Roma Today ha raccontato la sua tragica esperienza. È stata ingannata con il trucco del conto corrente clonato, tecnica di vecchia data, ma che purtroppo non passa mai di moda.

La truffa raccontata dalla diretta interessata: “Mi hanno stordito con le parole”

Nel corso del suo racconto la ragazza ha spiegato le varie tappe di questo incubo iniziato lo scorso aprile: “Era un pomeriggio e sul mio cellulare ho iniziato a ricevere una serie di notifiche dal mio gruppo bancario, le stesse che fino a poco tempo prima mi mandavano dei normalissimi messaggi. Mi veniva comunicato che erano state richieste delle autorizzazioni e allegato un link per autorizzare il pagamento”.

Poi prosegue spiegando il cavillo che l’ha tratta in inganno: “In preda alla preoccupazione sono stata poi contattata da un numero verde che sembrava quello della mia banca e ho chiesto di bloccare l’addebito”. Dall’altra parte però c’era un finto operatore che le ha chiesto anche i dati del conto della madre per poter verificare eventuali anomalie.

A quel punto Camilla è andata nel pallone tant’è che ha dichiarato: “Mi hanno stordito con le parole”. Un meccanismo previsto dai malviventi che così l’hanno spinta a cliccare dei deleteri link attraverso cui si sono impossessati dei dati del suo conto per poi clonarlo e svaligiarlo.

Non contenti hanno attuato un meccanismo simile anche con il conto della madre e poi hanno dato un finto appuntamento alla malcapitata ragazza presso una filiale di zona. Una volta giunta banca scopre l’amare sorpresa: “Avevano levato tutti i miei risparmi prosciugandomi il conto. Ho denunciato tutto ai carabinieri e affidato la pratica ad un avvocato”.

Il tutto con la consapevolezza che difficilmente riotterà di nuovo i suoi soldi, ma almeno vuole avere quella giustizia che merita. D’altronde Camilla ha deciso di compiere questo passo anche per spingere altre persone nella medesima situazione a reagire e non vergognarsi, anche perché di certo non è colpa loro se al mondo ci sono dei personaggi così meschini e subdolo.