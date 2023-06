Come riuscire a risparmiare almeno 100 euro ogni mese a zero stress, ti sveliamo il segreto

Risparmiare è la parola chiave di una vita serena, ma come riuscirci senza fare rinunce eccessive e stressarsi? Il trucco c’è e te lo voglio svelare.

Le bollette, la scuola, le tasse, la benzina, il bollo auto, l’affitto, con tutte queste spese come si può arrivare a fine mese senza andare in rosso sul conto corrente? Già, la vita costa e anche tanto ma mi credi se ti dico che puoi riuscire a mettere da parte almeno 100 euro ogni mese? Prova subito con questo metodo.

Trucco per risparmiare 100 euro al mese a zero stress

Iniziamo con la spesa alimentare, sembra strano ma si può ottenere un grande risparmio facendo attenzione. Una buona abitudine per risparmiare denaro è quella di fare la spesa settimanale piuttosto che giornaliera, in questo modo si evitano acquisti impulsivi e si riesce a fare una lista della spesa precisa.

Altro consiglio è quello di acquistare prodotti a basso costo, ad esempio seguendo le offerte e gli sconti del momento senza fare scorte eccessive a meno che non ci sia una reale necessità. Inoltre, la scelta di cibi vegetariani o vegan spesso ha un costo inferiore rispetto alle alternative carne. Studiate menù settimanali programmando i pasti a seconda delle risorse alimentari presenti in casa. I cibi vegetali possono essere elaborati in modo da essere gustosi anche per i più piccoli, polpette vegan o frullati misto frutta sono un esempio.

Un altro costo che pesa sulle famiglie è quella dei mezzi di trasporto. Se possibile, cercate di utilizzare bicicletta o mezzi pubblici invece della vostra auto. Il costo del carburante, l’assicurazione e le riparazioni possono essere molto onerosi e spesso una volta che ci abituiamo ad utilizzare i mezzi pubblici, ci accorgiamo di quanto siano più pratici e convenienti rispetto all’automobile.

Ma attenzione anche ad evitare gli acquisti compulsivi. Spesso acquistiamo oggetti che non ci servono e che diventano uno spreco di denaro. Una soluzione semplice per ridurre questi acquisti è quella di fare una lista di ciò che serve e di comprare solo quando necessario evitando di fare shopping quando si è giù di morale. La tristezza e la depressione spesso vengono compensate con spese inutili di cui poi ci si pente guardando il conto.

Da non sottovalutare una grande fonte di stress finanziario: il debito. Se avete debiti, cercate di pagarli il più presto possibile e di evitare di accumularne altri. Iniziate a pianificare e a ridurre le spese per eliminare gradualmente il debito. Ad esempio, potreste ridurre le spese per il vostro abbonamento alla palestra o al cinema e utilizzare quei soldi per pagare i conti in sospeso

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di consolidare il debito attraverso un prestito personale, soprattutto se i debiti sono più di uno. In questo modo, si evitano i tassi di interesse elevati dei prestiti con carta di credito e si ha un’unica rata mensile da pagare. Tuttavia, è importante notare che il consolidamento del debito non è sempre la soluzione migliore e che dovreste prendere in considerazione tutti i fattori prima di prendere questa decisione.

Infine, cercate di risparmiare anche sui piccoli dettagli, ad esempio spegnere le luci quando si esce di casa, utilizzare i coperchi sui fornelli per risparmiare sulla bolletta del gas e scegliere energia rinnovabile per la casa. Sono piccoli cambiamenti che possono sembrare insignificanti, ma che alla fine dell’anno potrebbero portare a un notevole risparmio.