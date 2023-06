Allarme PayPal, potrebbe succedere davvero: ecco perché non puoi dormire sonni tranquilli

Scatta l’allarme Paypal. Una delle piattaforme più sicure al mondo potrebbe far rischiare i soldi dei suoi fruitori.

Paypal è un sistema di pagamento che poggia su di una piattaforma digitale. La società americana che l’ha fondata le ha dato un nome molto informale, in quanto pay pal si può tradurre letteralmente come “paga amico“. I servizi offerti sono quelli del trasferimento di denaro e del pagamento digitale.

Molto nota soprattutto a chi è abituato a comprare online da siti quali Subito, e-Bay ecc, quest’applicazione è da sempre stata considerata ultra sicura. Questo perché i pagamenti che passano tramite Paypal sono tutti tracciati e permettono sempre di risalire alle due parti coinvolte nella transazione. Difatti chiunque acquisti online chiede, ove possibile, di pagare usando questo metodo, anche perché in caso di problemi o eventuale acquisto di merce che non arriva a destinazione, la persona che ha emesso il pagamento può richiedere un contraddittorio tramite Paypal e bloccare i fondi spostati fino a chiarimento della situazione.

Come mai allora la sua affidabilità viene messa in dubbio?

Chi è a lanciare l’avvertimento e perché Paypal è a rischio

A minare la credibilità di Paypal è la CFPB (Consumer Financial Protection Bureau), ovvero la Protezione consumatori statunitense. L’allarme lanciato da quest’ultima non si connota in effetti come un attacco diretto a Paypal per attività illecite o altro, ma viene a seguito del crollo della Silicon Valley Bank, che ha sconvolto non poco la finanza americana, creando numerosi crolli e mettendo a rischio la sicurezza economica di non pochi consumatori.

In virtù di ciò, la riflessione della Protezione consumatori ricade su piattaforme come Paypal e Venmo, le quali possono essere indubbiamente degli ottimi sistemi di pagamento, ma non si rivelano tuttavia sicure in quanto a conservazione dei risparmi. Non ci danno la garanzia di poter tutelare denaro versato e lasciato a deposito su queste piattaforme.

A differenza degli istituti bancari infatti, che possono offrire una garanzia sui risparmi fino a 250.000,00 euro, per Paypal non è così. Pertanto il rischio che queste app di pagamento non riescano a tutelare le somme di danaro versate su di esse è alto. Il consiglio di CFPB è difatti quello di adoperare Paypal per i pagamenti e per conservare solo piccole cifre.

Dove conviene conservare i propri risparmi

L’ideale per conservare cospicue somme di denaro è quello di rivolgersi sempre e comunque a una banca, depositando i propri soldi su un conto bancario assicurato che può tutelare i nostri risparmi.