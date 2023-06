Se vuoi risparmiare e non sai come fare, te lo diciamo noi | Gli errori da evitare

La gestione del proprio denaro e gli obiettivi da porsi

Badare ai propri risparmi non è una cosa semplice e altrettanto complicato può essere fare le scelte giuste in merito a come gestire il proprio patrimonio o come iniziare ad accumularlo.

Vi sono un’infinità di variabili da considerare in materia, ma soprattutto ciò che serve alla base di ogni considerazione è avere una buona pianificazione degli obiettivi da perseguire. Non basta semplicemente immaginare di mettere soldi da parte, ma ci si deve impegnare nella progettazione dei propri bisogni e desideri e mobilitarsi per perseguirli e realizzarli.

Dunque lo spirito con cui affacciarsi alla gestione del proprio guadagno è la lungimiranza e la pragmaticità. Solo così sarà possibile evitare inutili errori.

Errori comuni da evitare nella gestione dei soldi

Alcuni degli sbagli più frequentemente commessi sono i seguenti:

ricercare guadagni facili – in tal modo si innesca un meccanismo che si può definire del tutto o niente , in quanto si tende a volere metter insieme gruzzoli grossi sin da subito, sottovalutando così le potenzialità di un risparmio moderato ma cadenzato nel tempo . Guadagni facili non esistono e sono spesso tranelli che possono indurre gli individui a fare scelte sbagliate e investimenti incerti;

– in tal modo si innesca un meccanismo che si può definire del , in quanto si tende a volere metter insieme gruzzoli grossi sin da subito, sottovalutando così le potenzialità di un . Guadagni facili non esistono e sono spesso tranelli che possono indurre gli individui a fare scelte sbagliate e investimenti incerti; non creare una riserva di liquidità adeguata – si tratta cioè di una parte dei propri redditi da destinare a cassa per le emergenze in un certo senso. Quando si percepisce uno stipendio la prima cosa da fare è sicuramente coprire i soldi che corrispondono a rate di auto, mutuo o altri tipi di finanziamenti, ma non si prenda sotto gamba la possibilità di dover fronteggiare spese improvvise e urgenti ;

– si tratta cioè di una parte dei propri redditi da destinare a in un certo senso. Quando si percepisce uno stipendio la prima cosa da fare è sicuramente coprire i soldi che corrispondono a rate di auto, mutuo o altri tipi di finanziamenti, ma non si prenda sotto gamba la possibilità di dover fronteggiare ; non curarsi della pensione anticipatamente – i lavoratori giungono a pensare alla pensione solo in età adulta, ma dovrebbero in realtà preoccuparsi di essa già dalla più giovane età. Difatti quando si arriva a percepirla si potrebbe incappare in un assegno di pensione molto basso che di certo non permette di mantenere alti tenori di vita. Pertanto si può optare ad esempio di utilizzare degli strumenti di previdenza integrativa o indirizzare piccole cifre periodiche a dei fondi comuni di investimento.

Cosa fare per cominciare a risparmiare nel modo giusto

La risposta è semplice e consiste nel porsi gli obiettivi da raggiungere subito, seguendo sempre la traccia delle proprie spese e dei soldi che di mese in mese si riesce a risparmiare. Ci si può aiutare con l’app del nostro internet banking oppure con degli appositi fogli di calcolo in excel, l’importante è monitorare e spuntare i piccoli passi che si compiono.