Lavori più disgustosi al mondo: l’elenco con le mansioni che nessuno vorrebbe mai svolgere

Ecco alcuni lavori che implicano un livello igienico sanitario che non tutti sono disposti a sopportare. Alcune di queste mansione sono decisamente fuori dal comune

Non tutti i lavori sono adatti a tutte le persone. Un aspetto piuttosto scontato che però può aiutare ad addentrarci in questo tema piuttosto particolare. Infatti esistono delle mansioni che richiedono una certa competenza, altre una comprovata esperienza e altre ancora un vero e proprio stomaco di ferro.

Ebbene sì, sono dei lavori che mettono a dura prova la resistenza delle persone per quanto concerne l’igiene. In alcune circostanze bisogna misurarsi con situazioni estreme che solo chi ha una certa tempra può sopportare. Andiamo a vedere quali sono questi impieghi per capire perché certe persone proprio non si cimenterebbero mai nel farli. Piccola premessa. Sono tutti lavori onesti e meritevoli di rispetto.

Lavori orribili, quali sono: l’elenco completo

Partendo da quelli più conosciuti c’è l’addetto alle pulizie per servizi igienico sanitari mobili (meglio conosciuto come bagno chimico). Alle volte (magari dopo un concerto o un evento sportivo) possono essere talmente sporchi da far venire il ribrezzo agli operatori.

Più raro invece è imbattersi in un imbalsamatore, ovvero colui che si occupa del drenaggio dei fluidi corporei della persona deceduta per poi sostituirli con un liquido da imbalsamare per preservarlo. Un processo che viene effettuato anche sugli animali che vengono messi in mostra nei musei.

Avete mai parlato con una persona che fa l’entomologo forense? Probabilmente no, ma se ripudiate particolarmente gli insetti è meglio evitare discussioni approfondite sul suo lavoro. Nello specifico questa figura studia i cicli di vita degli insetti che si trovano sui cadaveri decomposti durante le indagini legali e penali che servono per determinare da quanto tempo una persona si è spenta.

Un altro grande classico sono le pulizie delle fognature che certamente non è una mansione gratificante, ma qualcuno dovrà pur farlo. Anche pulire le scene del crimine non deve essere semplice. Non è adatto per chi non ha sangue freddo. Per ritornare invece ai mestieri strani spiccano il raccoglitore di vomito nei parchi in cui sono presenti le montagne russe e quelli di pipì di orangotango, che lo fanno per studiare i fattori che influenzano la loro riproduzione. Tenetevi forte però, c’è chi nella vita per sostentarsi fa il “masturbatore di animali”. Il tutto è finalizzato all’inseminazione artificiale, ma solo a pensarci è davvero grottesco e al limite della bestialità.