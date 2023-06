Quanto costa lasciare i propri amici a quattro zampe in una pensione quando si va in vacanza

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive è necessario decidere dove lasciare i propri animali. Le pensioni sono ormai molto diffuse, ma chiaramente hanno dei costi. Ecco quanto richiedono mediamente

L’estate è ormai alle porte e nel corso dei prossimi mesi saranno molte le persone che hanno in mente di partire. Non sempre però è possibile portare con sé i propri amichetti a quattro zampe. Molte strutture non li accettano e a ciò va aggiunto che non tutti gli animali si sentono a loro agio sotto al sole al mare o in montagna e potrebbero accusare e non poco le ore di viaggio in treno o in macchina.

Quindi anche per non stressarli è opportuno trovare una sistemazione comoda loro così da poter partire sereni e godersi la vacanza nella piena consapevolezza che i propri pelosetti se la passino bene. A tal proposito esistono molte strutture che accolgono cani e gatti e gli danno tutte le cure necessarie in attesa che i loro padroncini tornino a riprenderseli.

Pensioni per animali: quanto costano al giorno e quali fattori determinano il prezzo

Chiaramente si tratta di una spesa in più. Ma cosa non si farebbe per i propri animali? Nel momento in cu si decide di accoglierli in casa bisogna mettere in preventivo anche questi esborsi economici. In media il costo è tra i 15 e i 30 euro al giorno con una significativa riduzione se il periodo di permanenza nella pensione è più lungo.

Ci sono però degli elementi che determinano il prezzo finale tra cui la zona (in centro o in periferia), dove si trova la struttura, il grado di qualificazione del personale che ci lavora. Prima di partire ad ogni modo è sempre meglio accertarsi di alcune cose. In primis sarebbe cosa buona e giusta verificare di persona le condizioni della pensione facendo un accurato sopralluogo.

Controllare lo spazio dove il vostro cane o gatto dormirà e se potrà stare all’aria aperta. In entrambi i casi è doveroso che abbia i giusti comfort per potersi muovere liberamente. Concordare il cibo da somministrare è un altro tassello basilare. Se mangia determinati alimenti è giusto che lo faccia anche in vostra assenza, per questo è meglio lasciare delle scorte ai proprietari della pensione.

Pulizia, igiene e nel caso in cui sopraggiungesse qualche problema, l’assistenza di un veterinario a qualsiasi ora, sono servizi che vi devono essere garantiti assolutamente. Stesso dicasi per la guardia notturna. Cani e gatti non possono e non devono essere lasciati soli durante la notte. Quindi prima di prendere una decisione in merito è lecito trovare le risposte giuste a questi punti. D’altronde si sta lasciando in stallo un animale non un soprammobile.