Assegno sociale: quanti possono percepirlo nello stesso nucleo familiare? | Una risposta c’è

In cosa consiste l’assegno sociale e le categorie cui spetta. Funzionamento e modalità

L’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) gestisce tutti i flussi inerenti i contributi e le prestazioni previdenziali degli italiani. Tra le varie forme di sussidio esistenti, vi è anche l’Assegno sociale. Trattasi di una sorta di sussidio economico che lo stato fornisce ai cittadini in alternativa alla classica pensione. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno finanziario a una parte di popolazione che merita assistenza economica.

Per rientrare tra i percettori di assegno sociale bisogna rispettare alcuni requisiti specifici:

non avere diritto alla pensione ordinaria secondo i criteri contributivi;

secondo i criteri contributivi; avere almeno un’età di 67 anni ;

; avere condizioni reddituali basse.

Dunque l’assegno sociale è un contributo che funge da ammortizzatore sociale per le fasce di popolazione con redditi molto bassi, ma molti si sono chiesti cosa accada se in un nucleo familiare ambedue i coniugi risultino rientranti nei parametri dell’assegno.

Possibile che due coniugi siano entrambi percettori di assegno?

Il contributo Inps fa sicuramente gola a chi non percepisce nessun’altra forma di aiuto statale. La somma erogata dall’Inps muta ogni anno in quanto si adatta alle condizioni dell’economia italiana in quel momento. Per l’anno 2023 si è previsto una cifra di 503,27 euro per 13 mensilità. L’ammontare totale annuo corrisponderà dunque a una somma di 6.542,51 euro.

L’Inps peraltro specifica che solo chi risulterà avere un totale di reddito zero potrà avere diritto a tutta la cifra dell’assegno sociale, altrimenti ne percepirà una quota parte. In più sarà necessario che chi percepisce una qualche forma reddituale non superi:

i 6.542,51 euro se persona singola;

se persona singola; i 13.085,02 euro se coniugato.

Nel caso di due coniugi che abbiano tutti i requisiti per poter beneficiare di assegno sociale, invece l’Inps dà una risposta ben chiara. A chiedersi quale sia il funzionamento di questo meccanismo sono state le molte coppie sposate che, alla soglia dei 67 anni, hanno riscontrato di rientrare effettivamente nei parametri giusti.

Ebbene per l’Inps non ci sono limitazioni: a valere è unicamente la discriminante reddituale. Se entrambi rientrano nel range di parametri e non superano i limiti segnalati dalla previdenza sociale, allora sia moglie che marito possono beneficiare di assegno sociale. Una regola che fa ben sperare i nuclei familiari in difficoltà economica.

Come saperne di più

Per conoscere le modalità di accesso all’assegno sociale si potrà consultare la circolare n. 131 del 2022.