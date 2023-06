Bagaglio in aereo: i trucchi infallibili per risparmiare ed evitare di pagarlo più del volo

Diverse compagnie low cost offrono dei prezzi molto vantaggiosi che però lievitano in maniera piuttosto consistente con l’aggiunta del bagaglio. Cosa fare per risparmiare

Quante volte si trovano dei voli a prezzi stracciati e li si prenota immediatamente per non perdere la ghiotta opportunità. Un bravo viaggiatore è sempre piuttosto vigile in tal senso, ma al contempo bisogna essere anche un po’ lungimiranti.

Infatti, c’è sempre un piccolo inganno che per fortuna si può raggirare. Spesso queste offerte sono varate da compagnie low cost che vogliono attirare i clienti con proposte da urlo per poi fargli pagare una serie di servizi aggiuntivi tra cui la valigia. Da qualche anno anche per il cosiddetto bagaglio a mano viene addebitato un ulteriore costo.

I trucchetti per risparmiare sul costo dei bagagli

Niente paura però ci sono dei metodi per evitare esborsi extra. Il primo è scegliere il bagaglio della dimensione giusta. Investire nell’acquisto di un zainetto o mini-trolley che abbia le misure richieste dalla compagnia aerea con cui si viaggia può farvi risparmiare molto. Il formato spesso è standard ed è quindi comune a tante società che operano nel settore.

Un’alternativa valida è quella di imbottire il proprio cuscino da viaggio con una fodera removibile e riempirla di vestiti. Meglio prediligere i capi morbidi e facilmente arrotolabili come abiti, pantaloncini e t-shirt. Sulla stessa scia può essere una buona mossa quella di munirsi di mini dispenser da viaggio in cui mettere i prodotti per l’igiene.

Ciò non toglie la possibilità di comparare i prezzi e valutare delle opportunità per aggiungere un bagaglio extra. Alle volte può capitare che ci sia una differenza minima o che alcuni posti a sedere come quelli situati in prossimità delle uscite di emergenza abbiano il bagaglio a mano compreso nel prezzo.

Alla base di tutto c’è però il modo in cui si mettono i propri effetti personali in valigia. Massimizzare il proprio spazio può giocare un ruolo determinante. Riporre in maniera ordinata i vestiti non è solo più comodo o esteticamente bello ma anche più pratico per poter mettere anche altro. Per gli oggetti piccoli e non solo può essere una buona scelta quella di avvalersi di sacchetti sottovuoto. Soprattutto in inverno quando abbiamo bisogno di indumenti più pesanti può essere un viatico in grado di risolvere i problemi. Se invece ci si accorge solo in aeroporto di avere qualcosa di troppo basta acquistare qualcosa al Duty Free e utilizzare il sacchetto che vi viene dato come un piccolo “bagaglio aggiuntivo”.