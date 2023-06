Superenalotto, gioca 1 euro e la vita gli cambia per sempre: come ci è riuscito

La schedina vincente ha fruttato una vincita di oltre 40 milioni di euro. Qual è la combinazione vincente e in che parte d’Italia è stata giocata

Centrare il 6 al Superenalotto non accade di certo tutti i giorni, anzi al massimo può capitare una volta nella vita se si ha un bel po’ di fortuna. Stavolta come riporta Agipronews è successo a Teramo in Abruzzo per l’esattezza in via Statale 80 presso la tabaccheria Nicolini, dove qualcuno di cui ancora non si conoscono le generalità ha vinto ben 42.590.153,89 euro con una giocata di 1 euro.

Un evento senza precedenti così come dichiarato dal titolare del punto vendita, che mai prima d’ora aveva visto qualcosa del genere presso il suo esercizio. Inoltre ha rivelato di non immaginare nemmeno chi possa essere questa persona baciata dalla fortuna visto che essendo un luogo di passaggio su una strada statale c’è sempre un grande via vai.

Vittoria al Superenalotto: i precedenti 6 del 2023

Per quanto concerne la sestina vincente, eccola nel dettaglio: 64-8-30-33-78-40. Il numero jolly è 42 mentre il numero Superstar 59. Si tratta del terzo Jackpot dell’anno. Il primo risale allo scorso 16 febbraio quando è stato assegnato il montepremi più alto della storia del gioco da 371,1 milioni di euro centrato con la bacheca dei Sistemi, grazie al sistema “Una buona Stella” da 450 euro diviso in 90 schede da 5 euro ciascuna. Il tutto ha fruttato una vincita di 4 milioni di euro per ogni singolo giocatore.

Il secondo episodio analogo invece si è verificato il 25 marzo 2023 quando sono stati vinti 73,8 milioni di euro. In generale dal 1997 sono 128 i 6 centrati a questo gioco che catalizza le attenzioni di milioni di italiani. Tornando invece a quest’ultimo Jackpot circa 8,5 milioni torneranno nelle casse dello Stato.

Infatti viene riscossa la “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20% calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. Guardando già al futuro la prossima sestina vincente metterà sul piatto 11,3 milioni di euro. Un tesoretto costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+.

Dunque adesso per il vincitore è giunto il momento della riscossione. Secondo il regolamento del Superenalotto deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul portale ufficiale dedicato a questo gioco. Qualora la giocata sia stata effettuata online si dovrà presentare negli stessi uffici la stampa della giocata vincente, un documento identità valido ed il codice fiscale. Si rammenta sempre che il gioco va vissuto come tale e non deve sfociare nella ludopatia.