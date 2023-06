Nessuno vuole fare questi lavori ben pagati: la Svizzera chiama gli italiani

Il mondo del lavoro in Svizzera presenta molte posizioni vacanti: gli italiani accorrono

Nota per essere una nazione molto indipendente, autonoma e quasi distaccata dalle questioni socio-politiche europee nonostante sia situata proprio al centro dell’Europa, la Svizzera è un paese piuttosto benestante. Con i paesaggi sterminati e l’efficienza delle sue istituzioni, si contraddistingue per concedere ai suoi cittadini uno stile di vita medio-alto.

Difatti sono molte le persone che dall’Italia e da altre nazioni europee giungono in questo territorio con la speranza di fare fortuna o comunque di stabilirvisi e acquisire una certa agiatezza. Nello specifico per la popolazione italiana tale paese rappresenta un’occasione molto succulenta, poiché la sua vicinanza geografica alla penisola italiana consente di:

trasferirsi senza fare viaggi lunghissimi e restare comunque a pochi passi dal proprio paese natale ;

; lavorare come frontalieri, cioè persone che non prendono necessariamente la residenza svizzera ma che lavorano stabilmente in Svizzera pur conservando la residenza italiana. Questi ritornano in Italia o tutti i giorni, svolgendo un lavoro da pendolare, oppure una volta a settimana.

Quali sono i lavori disponibili e a quanto ammontano gli stipendi

Le opportunità lavorative offerte dalla Svizzera sono molteplici, ma soprattutto vi è una vasta gamma di lavori che i cittadini svizzeri non sono interessati a svolgere. Pertanto sono soprattutto gli italiani ad andare a coprire queste posizioni vacanti che il sistema lascia. Tra l’altro, tali professioni sono estremamente remunerative, soprattutto se si confrontano gli stipendi medi previsti in Italia per gli stessi lavori.

Ma quali sono effettivamente i lavori maggiormente papabili per gli italiani e non preferiti dagli svizzeri? I principali sono:

cameriere ;

; falegname ;

; muratore – questa figura non specializzata può guadagnare fino a 4.500,00 franchi svizzeri (che corrispondono circa ai nostri 4.600 euro), oltre al fatto di svolgere 40 ore settimanali e ricevere sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità;

– questa figura non specializzata può guadagnare fino a (che corrispondono circa ai nostri 4.600 euro), oltre al fatto di svolgere e ricevere sia la che la mensilità; operaio – se svolta da una persona senza la cittadinanza svizzera può offrire uno stipendio di circa 4.000,00 euro al mese , cifre decisamente impossibili da guadagnare in Italia;

– se svolta da una persona senza la cittadinanza svizzera può offrire uno stipendio di circa , cifre decisamente impossibili da guadagnare in Italia; OSS – infermieri e assistenti per la cura di anziani e persone malate sono molto richiesti in Svizzera, in special modo nel gran numero di cliniche private presenti sul territorio. Gli stipendi in questo caso si aggirano intorno ai 3.000,00 euro al mese.

Cosa fare per accedere alle posizioni

Se sei alla ricerca di un lavoro remunerativo e hai la possibilità di spostarti, la Svizzera è la meta che fa per te. Aggiornati sugli annunci di lavoro, non sarà difficile impiegarsi.