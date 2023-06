Un’app popolare ti scarica la batteria in poco tempo: eliminala per salvare il tuo telefono

Alcuni esperti consigliano di rimuovere un’applicazione piuttosto in auge dal proprio dispositivo per poter avere prestazioni migliori della batteria

L’impatto delle applicazioni sulle prestazioni dei nostri smartphone non è una novità. Utilizzarle tante e di continuo può essere davvero dannoso per la batteria che potrebbe scaricarsi in pochissimo tempo.

Sotto questo punto di vista può essere piuttosto esplicativa l’intervista rilasciata dall’esperto di tecnologia Tanji Mahmud Khan che ha dato un suggerimento molto importante. A suo modo di vedere c’è un’app in particolare che fa scaricare la batteria del telefono in pochissimo tempo.

Perchè l’app di Facebook consuma subito la batteria del telefono

A quanto pare si tratta di Facebook che secondo il fondatore di Free Temporary Email è un vero e proprio boomerang: “Si tratta di un’applicazione ad alta intensità di risorse che può rallentare il telefono e scaricare rapidamente la batteria”. L’unica soluzione secondo Khan è quella di procedere con l’eliminazione dell’applicazione in modo tale da liberare spazio di archiviazione sul dispositivo e ridurre la quantità di dati utilizzati dal telefono.

Ma non è tutto. Queta operazione contribuisce a migliorare la durata della batteria e accelera il telefono. Non si tratta comunque di un parere isolato visto che ci sono altre correnti di pensieri simili. Infatti secondo Uswitch, sito che si occupa della comparazione dei prezzi di diversi servizi, le app Facebook e Facebook Messenger sono tra quelle che contribuiscono maggiormente a scaricare le batterie dei dispositivi mobili.

Certo al giorno d’oggi è difficile non fare uso di queste applicazioni, ma una valida alternativa potrebbe essere quella di effettuare l’accesso alle piattaforme tramite browser. Così facendo si può continuare a chattare senza interferire sul proprio telefono. Sicuramente è meno comodo, però da qualche parte è necessario limare per evitare di rimanere con il cellulare scarico.

Si può anche impostare facilmente il limite di tempo dello schermo per le app su iPhone e Android o modificare le impostazioni in modo che le app non si aggiornino in background. Cancellarle è la soluzione estrema che però può essere valida se non si fa chissà quale utilizzo di esse. Dunque, una decisione da soppesare per bene visto che senza certe applicazioni si viene un po’ tagliati fuori dal mondo. Naturalmente è bene anche capire l’andamento della batteria. Qualora le app non vadano ad inficiare più di tanto sull’uso che si fa del telefono allora è meglio non cambiare lo stato delle cose.