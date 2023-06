Amare se stessi è difficile? Come imparare a farlo ogni giorno di più

Imparare ad amare se stessi è un’attività molto più complicata di quanto si possa pensare. Ecco per quali motivi è così difficile e cosa fare per impararlo a farlo

Pensare che amare se stessi sia una cosa scontata o semplice è quanto di più sbagliato si possa fare. Infatti al contrario di quanto si possa credere non è una cosa inconscia e naturale, ma il frutto di un processo interiore che molte persone faticano a compiere. D’altronde soprattutto chi si spende molto per gli altri non sempre nutre un grande amor proprio.

È il frutto di consapevolezza, errori, successi di comprensione e di azioni e soprattutto accettazione incondizionata. Senza quest’ultimo tassello è praticamente impossibile amarsi anche perché se non si è in grado di accogliere ogni parte di sé (anche quelle meno belle) difficilmente si riesce a coltivare questo sentimento benevolo verso se stessi.

Quali sono le principali criticità nell’amare se stessi

Ma perché alle volte appare come una vera e propria chimera? Sono diverse le concause e sono da ricercare principalmente in alcuni ostacoli che si pongono tra noi e l’amore. Tra questi c’è senz’altro il voler riscuotere i consensi da parte degli altri che ci spinge ad adattarci al prossimo mettendo da parte quelli che sono i nostri desideri e bisogni più profondi.

A ciò vanno aggiunte la paura di non essere abbastanza e restare soli, la tendenza a voler assomigliare a chi si reputa una persona di successo e l’incapacità di vedersi per come si è realmente. Un aspetto che ci porta ad oscurare le cose belle che si hanno e a far emergere i difetti che non si vogliono accettare.

Solo iniziando un profondo processo di accettazione si può venire a capo di questa situazione. Imparare a guardarsi con consapevolezza sia nei limiti che nei punti di forza può aiutare a percorrere la strada giusta che porta ad amarsi davvero.

Cosa fare pe potersi amare di più

Andando ai meri aspetti pratici è importante essere più gentili nei propri confronti, giudicarsi di meno, avere maggiore considerazione della propria felicità e benessere e prendersi cura di quelle che sono le proprie emozioni e le proprie necessità. Detta in parole povere è fondamentale darsi maggior valore. Un ragionamento utile può essere quello di pensare a tutto ciò che si farebbe nei confronti del proprio partner per poi applicarlo su stessi. Da non trascurare la capacità di sapersi perdonare. Nessuno è perfetto, molte cose capitano e basta e agli errori si può quasi sempre rimediare. Tenere a mente questi aspetti può fare tutta la differenza del mondo.