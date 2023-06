I paesi economici dove iniziare una nuova vita senza lavorare (troppo) | Siete pronti alla svolta?

Sono diverse le opportunità in tutto il mondo a partire dall’Europa fino ad arrivare in America Latina e in alcune zone dell’Asia. Ecco quali sono i paesi nello specifico

Lasciare l’Italia per cercare fortuna all’estero. Ormai sono sempre di più i nostri compaesani che lo fanno, ma alle volte questa scelta non è dettata solo da prospettive lavorative migliori o da guadagni più cospicui, bensì dalla voglia di avere una vita più serena e di vivere in un posto che abbia un tenore più basso.

L’obiettivo in questi casi è lavorare di meno e al contempo avere il denaro sufficiente per potersi sostentare e al tempo stesso svagare. In giro per il globo sono molteplici le opportunità tra cui scegliere in base alle proprie esigenze. D’altronde oltre alla convenienza ci devono essere anche altri fattori come la bellezza del posto, il clima, la cordialità della gente, la sicurezza e i servizi.

I paesi dove si vive bene e si spende poco: la classifica

La classifica dei paesi in cui si vive bene spendendo poco (in inglese Best place to retire) stilata dall’International Living parla chiaro e non cita posti che possono essere favorevoli per i pensionati, bensì un po’ per tutte le fasce d’età. Partendo dall’Europa spiccano Portogallo e Spagna rispettivamente al settimo e al decimo posto della graduatoria.

Nella nazione lusitana si vive con circa 1.750 euro al mese ed è possibile usufruire di importanti agevolazioni per i pensionati. Mafra (situato nel distretto di Lisbona) è il comune più gettonato. Situazione simile in Spagna, dove però i costi sono leggermente superiori.

Cambiando continente il centro e il sud America regna sovrano. Al primo posto c’è Panama con un tenore di vita che va dai 1.765 dollari a 2.890 dollari mensili. A ciò vanno aggiunte le infrastrutture di buon livello e una discreta connettività. Anche in Costa Rica (che occupa la seconda posizione del podio) il range è pressappoco il medesimo.

Medaglia di bronzo per il Messico dove una persona senza famiglia ha bisogno di almeno 1.500 dollari al mese. Al quarto posto c’è l’Ecuador che ha diversi microclimi adatti per ogni preferenza. In Asia invece un buon compromesso può essere la Malesia dove il costo della vita scende a 1.000 dollari e ci si può adattare con una buona conoscenza dell’inglese. Chiudono la top ten la Colombia in sesta posizione, il Perù all’ottavo posto e la Tailandia al nono. Tutte destinazioni che abbinano economicità e delle buone condizioni generali.