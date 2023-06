Guadagnare soldi mentre dimagrisci, cosa c’è di meglio nella vita? | Ora è possibile

Arriva un’applicazione che ti paga per camminare: la nuova frontiera del guadagno

Da alcuni anni è impazzata la moda dei sistemi facili e veloci per guadagnare, a partire dalle app sino ad arrivare ai sondaggi online, senza contare tutte le piattaforme che ci danno diritto a ricevere sconti e coupon in cambio di brevi e piccole azioni.

L’idea è quella di catturare l’attenzione del consumatore invitandolo a testare una nuova app o a provare un prodotto tester, e in cambio questi sistemi offrono delle moderate ricompense che fanno molta gola a chi è alla ricerca di metodi per risparmiare.

Una delle più recenti frontiere in tale ambito è quella delle app di fitness che ti premiano con punti e contributi in danaro. Tra queste si colloca la nuovissima Sweatcoin.

Cos’è Sweatcoin e come funziona

Diffusa in molte nazioni europee, Sweatcoin è approdata ora anche in Italia. La piattaforma in questione ci offre delle monete in cambio di una passeggiata. L’app monitora la nostra camminata quotidiana e nel memorizzare i passi che facciamo, li quantifica in un quantitatvio di monete che ci vengono assegnate. Dunque più camminiamo più guadagniamo. Oltre alla funzione di base, Sweatcoin propone al suo interno tutta una serie di iniziative bonus o a tempo limite che possono ulteriormente procurarci monete extra.

Naturalmente dobbiamo essere consapevoli del fatto che quest’app non ci renderà ricchi e non lo farà di certo in pochi passi. Tuttavia potrebbe essere un ottimo incentivo a incrementare la nostra attività fisica, permettendoci di tenerci in forma e monetizzando. In una giornata percorrere 1.000 passi ci dà diritto alla cifra di 0,95 sweatcoin. Questi possono essere accumulati nel proprio portafogli online e poi spesi nello store dell’applicazione.

All’interno dello shop di Sweatcoin possiamo trovare buoni sconto e prodotti in vendita acquistabili con la valuta dell’app. Ovviamente non si tratta di incredibili prodotti di grandi marchi, ma ci viene offerta tuttavia una vasta scelta, compresa anche la possibilità di scegliere di devolvere in beneficienza il proprio gruzzolo.

Oltre alla passeggiata, l’app ci premia anche se spendiamo del tempo guardando pubblicità da loro proposteci o visitando pagine che ci vengono di volta in volta suggerite. L’obiettivo è fidelizzare il fruitore dell’app e fare pubblicità costringendo a spendere quanto più tempo possibile su Sweatcoin.

Come procurarsi l’app

L’app può essere scaricata gratuitamente su qualsiasi dispositivo. Inoltre la versione gratuita è completa ma permette di accumulare un numero limite di monete al giorno. Per ottenere la versione senza limiti bisognerà sottoscrivere un abbonamento Premium.