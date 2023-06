Se hai sempre collezionato orologi, sappi che potresti essere ricco e non saperlo | Controlla questi

Stiano in guardia i collezionisti di orologi: alcuni possono farli diventare ricchi

La passione di collezionare oggetti è un hobby che accomuna molte persone. Alcuni collezionano francobolli, cartoline, monete, calamite o pezzi di antiquariato. Tra le varie facce del collezionismo c’è anche quella degli orologi.

Esistono varie tipologie di orologi da collezione e il loro valore dipende soprattutto dall’epoca di provenienza e dal materiale di cui sono composti, senza contare che molto comportano anche le finiture e la tiratura dei pezzi confezionati.

A quanto pare però, di recente è venuto fuori che vi sono alcuni modelli di uno specifico marchio che posseggono un valore inestimabile. Per cui, se in possesso di uno di questi, si potrebbe custodire senza esserne a conoscenza un piccolo patrimonio.

Quali sono i modelli che valgono molto

A essere ricompresi in questa particolare fascia di orologi di valore vi sono alcuni modelli che risalgono agli anni Ottanta. Nello specifico sarebbero alcuni modelli marcati Swatch a far parte di tale categoria.

La ditta svizzera nasce proprio in quegli anni, per cui i modelli rari e inestimabili sono degli anni 80. Molto amata dai giovani di tutti i decenni, Swatch ha sempre prodotto orologi leggeri e sportivi.

Nonostante solitamente i prodotti Swatch siano abbastanza economici e rientrino tra i beni di qualità con prezzi nella fascia medio-bassa, alcuni dei modelli che indicheremo arrivano oggi a valere fino alla cifra di 4.000,00 euro.

Ecco quali Swatch ricercare:

Jelly Fish , orologio con data di uscita nel 1985 . Questo modello attualmente può essere rivenduto anche intorno ai 600,00 euro ;

, orologio con data di uscita nel . Questo modello attualmente può essere rivenduto anche intorno ai ; Serpent, Blanc sur noir, Modele avec personagges, Milles Pattes, tutti modelli di orologio disegnati nel 1985 da Keit Haring.

Summenzionati orologi, se conservati in ottime condizioni e finanche con ancora l’etichetta, possono arrivare a valere anche oltre i 4.000,00 euro.

Come comportarsi se siamo in possesso di questi modelli

In caso dovessimo trovare tra i nostri orologi da collezione uno dei modelli degli anni 80 suelencati, allora potremmo dirci molto fortunati. Il consiglio in questo caso è di custodire attentamente l’orologio in questione e consultare un esperto per una valutazione corretta e accurata.

Se siamo intenzionati a venderli per guadagnare un piccolo gruzzolo, si potrà allora provare con alcuni dei seguenti metodi:

le aste di collezionisti;

negozi specializzati in oggetti d’epoca;

online tramite piattaforme di e-commerce quali eBay;

inserendo annunci online e su riviste cartacee specializzate nel settore.