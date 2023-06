Attenzione al Pos: se non disattivi questa impostazione sul telefono possono rubarti fino a 30 euro ogni giorno

Una funzione molto comoda può rivelarsi un vero e proprio boomerang per alcuni correntisti. Vediamo in che modo ci possono sottrarre il denaro a nostra insaputa

I pagamenti elettronici stanno pian piano andando per la maggiore. Dopo una prima fase in cui molte persone sembravano restie a questo cambiamento radicale, adesso è diventata una sana abitudine. Piuttosto comoda e pratica, è spesso una soluzione che aiuta le persone a far fronte alla carenza sempre più tangibile di sportelli automatici dove prelevare denaro.

Probabilmente si tratta di una conseguenza dovuta proprio all’avanzare di questo nuovo modo di effettuare acquisti, ma ciò non toglie che bisogna essere sempre molto attenti ad alcune particolari situazioni.

Qual è la funzione da disattivare per quanto riguarda i pagamenti cardless

Il contactless e il cardless infatti per quanto possano risultare convenienti infatti nascondono delle insidie. Purtroppo in una società come quella odierna caratterizzata dalla presenza di hacker e criminali informatici non sono rari i casi in cui i nostri risparmi sono in pericolo. Molti truffatori infatti vanno in giro con dei dispositivi Pos NFC e senza farsi notare li avvicinano agli smartphone o alle carte.

Possono prelevare fino a 30 euro al giorno, ovvero il limite massimo consentito senza Pin. Può sembrare fantascienza, ma in realtà è una pratica sempre più diffusa che consente a questi personaggi infimi di arricchirsi a scapito delle persone oneste che ignare di tutto ciò si rendono conto della triste sorpresa solo in un secondo momento.

Se per quanto concerne le carte ci si può proteggere isolandole con degli appositi portacarte in plastica per quel che riguarda telefoni, smartwatch o qualsiasi oggetto su cui sono caricati i dati della propria carta o bancomat è necessario un altro procedimento.

Si tratta di un passaggio semplice ed intuitivo, ovvero disattivare dal menù a tendina del vostro dispositivo l’impostazione NFC. Così facendo si possono rendere vani questi tentativi davvero squallidi di impadronirsi del denaro altrui. Ad ogni modo è sempre bene cercare di guardarsi intorno se si va in giro con carte o bancomat su cui ci sono ampie disponibilità. Se si vedono dei tipi sospetti con dei Pos senza fili allora qualche interrogativo è meglio porselo. D’altronde non si tratta di un qualcosa di propriamente normale a meno che non si tratti di un rider o comunque di un fattorino che per forza di cose devono esserne dotati. In tutti gli altri casi la diffidenza è praticamente d’obbligo.