Come accumulare 40.000 euro senza fare alcuna fatica: il piano che non fa una piega

Al contrario di quanto si spesso si pensa mettere da parte del denaro non è poi così complicato. Con un po’ di costanza e un tocco di sana lungimiranza si possono risparmiare fino a 40.000 euro

Riuscire a risparmiare non è una sfida impossibile, basta volerlo. Detta così può sembrare uno di quegli slogan pubblicitari nella realtà dei fatti si rivelano poi menzogneri. La realtà però dice che tutto ciò è fattibile a patto però che si rispettino alcuni parametri basilari senza cui è impossibile intraprendere questo percorso.

In primis bisogna essere costanti nel salvaguardare i propri averi ed evitare di spenderli. Successivamente è importante saper investire in maniera efficace le cifre stanziate nel corso del tempo. Scopriamo come fare con poche semplici azioni.

Come accumulare i propri soldi nel tempo senza fare troppi sacrifici

Cercare di mettere da parte ogni giorno qualcosina deve diventare praticamente un obbligo. Ad esempio si può risparmiare 7 euro al giorno rinunciano a qualche spesa superflua o cercando di ottimizzare le proprie uscite. Così facendo in un mese ci si ritrova 200 euro e in un anno 2.4000 euro. Se si prosegue per 10 anni invece ci si ritroverà con 24.000 euro.

Un capitale già soddisfacente, ma perché non provare a farlo lievitare con un bell’investimento? A tal proposito può essere calzante un PAC o ovvero un piano di accumulo del capitale. Si tratta di programmi che ti permettono di acquistare periodicamente quote di fondi comuni o ETF (exchange traded fund).

Compiere queste azioni può sembrare una chimera, ma in realtà è abbastanza intuitivo: una volta scelto un fondo o ETF che ti piace devi stabilire una somma da investire ogni mese o ogni trimestre. È possibile farlo tramite la propria banca o una piattaforma online.

Investendo 200 euro al mese in un ETF o fondo con rendimento medio annuo del 10% in 10 anni si possono ottenere circa 40.000 euro. Certo non si può avere la certezza del risultato ma i rendimenti passati possono aiutare ad avere un quadro più chiaro della situazione. Ad esempio quelli sugli indici azionari USA, l’S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno avuto questo genere di rendimenti.

Dunque per aumentare la propria ricchezza non bisogna fare altro che combinare queste due azioni. Chiaramente sul mercato ci sono tanti altri strumenti di investimento. Tutto sta nel capire se possono fare al caso proprio. Ciò che più importa è avere un obiettivo e cercare di perseguirlo facendo dei piccoli passi quotidiani.