Vuoi evitare di farti prendere in giro dal meccanico? Con questi importanti consigli puoi farlo

Alle volte capita che i meccanici se ne approfittino un po’ dei clienti con meno competenze in materia per tirare un po’ su il prezzo. Come fare ad evitare queste “furbate”

Trovare il meccanico giusto non è chissà quanto semplice. Infatti si devono concatenare due aspetti fondamentali. Innanzitutto la competenza, perché non sempre ci si imbatte in figure preparate e aggiornate. L’altro fattore fondamentale è quello economico.

Come è giusto che sia il servizio offerto dal meccanico va pagato, ma nei giusti termini. Purtroppo però non sono rari i casi in cui qualcuno se ne approfitta. Soprattutto quando capiscano che la persona dinanzi a loro non ha troppa dimestichezza con il mestiere. Una pratica scorretta che fortunatamente si può aggirare con astuzia.

I consigli da seguire per evitare “raggiri” dal meccanico

La prima cosa da fare è richiedere un preventivo scritto e dettagliato dei lavori da effettuare. In questo modo lo si potrà confrontare con altri fatti da officine diverse. Solitamente il preventivo è gratuito. Se però si rende necessario lo smontaggio della macchina è lecita la richiesta di un compenso da parte del meccanico.

Qualora non sia necessario mettere mano al veicolo o ci si si ritrovi di fronte ad un diniego di scrittura del preventivo allora è meglio andare via e cercare un meccanico più onesto. Stesso dicasi per gli interventi non richiesti. Avere un preventivo scritto e firmato può aiutare a difendersi eventualmente in sede legale.

Solo così potrete rifiutarvi di pagare per i lavori extra fatti dal meccanico senza il vostro permesso. Per qualsiasi cosa che viene fatta sull’automobile è necessario il consenso del proprietario. Per questo è meglio munirsi di una “prova”.

In questi frangenti è importantissimo richiedere la fattura. Spesso si tende ad evitarla per risparmiare sull’Iva. Stavolta no, anche con toni non propriamente idilliaci è meglio farla emettere. Chiaramente deve corrispondere esattamente al preventivo autorizzato dal cliente. D’altronde si tratta di uno strumento di tutela che può tornare utile se si riscontra qualcosa di anomalo nei lavori.

Al tempo stesso anche chi ha dei prezzi molto bassi potrebbe avere qualcosa da nascondere. I meccanici improvvisati pur di attirare la clientela si avvalgono di materiali scadenti e non rilasciano nessuna fattura. A ciò va aggiunto che in questo modo si spenderà di più nel lungo periodo visto che il veicolo con tutta probabilità si ritroverà ad avere problemi nel giro di poco tempo.