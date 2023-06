Offerta di lavoro shock: oltre 2000 euro più alloggio per lavorare in una celebre località di mare

Si tratta di un posto frequentato anche dai Vip. La ricerca è aperta ad una specifica categoria di lavoratori che devono avere anche delle particolari skills

Essere sempre alla ricerca di nuove occasioni lavorative è normalissimo per i giovani, ma anche per chi è un po’ più avanti con l’età e non troppo stimolato dall’impiego che ricopre. In tal senso l’estate è un momento piuttosto propizio per cimentarsi in qualcosa di nuovo e perché no di più remunerativo.

Navigare sui principali portali di ricerca di lavoro può essere piuttosto propizio sotto questo punto di vista, anche se non si ha troppa esperienza. Tra i vari annunci c’è sempre qualcosa adatta anche per chi è alle prime armi e ha voglia di mettersi in gioco nel mondo del lavoro.

Dove si può guadagnare oltre 2000 euro al mese con alloggio e altri benefici

Da qualche tempo su Indeed, una delle principali piattaforme per quanto concerne il lavoro sta circolando una proposta che quasi non sembra vera per quanto è allettante. Il compenso previsto è di oltre 2.000 euro e la sede del lavoro è Porto Rotondo in Sardegna. Per chi non avesse ben capito si tratta della zona dove alloggiano i Vip e dove molti di questi hanno le loro attività lavorative.

Andando ancor più nello specifico l’annuncio pubblicato in data 6 giugno riguarda la nota catena di ristoranti Sant’Isidoro Pizza & Bolle che sta per aprire anche a Porto Rotondo per la stagione estiva. La proposta però è rivolta a dei pizzaioli con esperienza di pizza napoletana contemporanea.

L’offerta è dal 27 luglio al 27 agosto con contratto di lavoro a tempo. La retribuzione oscilla dai 2.000 ai 2.800 euro e a ciò vanno aggiunti anche tutta una serie di benefici come l’alloggio, l’orario di lavoro flessibile e il parcheggio libero. È richiesta l’esperienza di 1 anno come pizzaiolo e la data d’inizio prevista è il 15/07/2023.

Insomma per chi è pratico del mestiere può essere una gran bella vetrina per farsi notare. Essendo una zona piena di personaggi famosi può essere una gran bella occasione per attirare le attenzioni di qualche personaggio famoso che qualche locale in giro per l’Italia o per il mondo. Inoltre nel tempo libero ci si può godere un mare che non ha eguali nel mondo e che tutti ci invidiano. Considerando che c’è gente che paga profumatamente pur di ammiralo non è affatto malvagia la prospettiva di passare qualche settimana lì ed essere anche pagati.