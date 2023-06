Attenzione alla nuova truffa su Whatsapp, sta letteralmente spopolando: ecco come riconoscerla

La truffa che sta circolando in questo periodo su Whatsapp si basa su messaggio proveniente da un numero straniero. Come smascherarla in pochissimi secondi

I delinquenti della rete sono disposti a qualsiasi cosa pur di truffare il prossimo. Ogni giorno se ne inventano una diversa pur di raggiungere l’obiettivo, anche giocare sugli affetti più profondi delle persone. Ed è proprio su questo tema che si basa uno degli ultimi raggiri di questa fase.

Si tratta di un messaggio che sta circolando su Whatsapp e soprattutto per chi ha figli potrebbe essere deleterio visto che il contenuto recita testualmente: “Mamma ho rotto il telefono mandami un messaggio su Whatsapp questo numero”. Chi ha dei ragazzi in età adolescenziale potrebbe andare nel panico e quindi è facile che ci caschi.

Truffe tramite sms o email: gli altri pericoli di questa fase

Chiaramente si va per tentativi e chi non ha figli può ben capire che si tratta di una manovra losca. Purtroppo però chi cade nella rete rischia di consegnare i propri dati personali a delle persone che potrebbero poi usarli a proprio piacimento per realizzare qualche manovra illecita. Solitamente arriva da un numero polacco che ha come prefisso +48.

Questa è solo una delle tante strategia. Molte altre si basano sull’incutere paura agli utenti con messaggi mandati a nome della banca o delle Poste. È il caso di un sms ricevuto da un istituto bancario in cui si segnala un’anomalia e un movimento di 248 euro in Romania. Nel testo si invitano le persone a cliccare sul link in allegato per bloccare l’operazione. Ecco, quella è l’unica cosa da non fare mai, per nessun motivo al mondo.

Ma non finisce qui. Sono infatti diverse le segnalazioni in merito ad un’anomalia sul profilo dell’Agenzia delle Entrate e anche in questo caso c’è un link da seguire. Per rendere meglio l’idea si tratta di una comunicazione inviata dalla “Commissione di osservanza sul Registro Tributario” che preannuncia una sanzione.

Si tratta però di un falso anche perché il mittente è un soggetto sconosciuto e la forma del messaggio lascia decisamente a desiderare sia nella forma che nella sostanza visto che è pieno zeppo di errori di grammatica e di sintassi. Questo è un altro chiaro indizio che può essere utile per qualsiasi truffa. Riscontrare queste incongruenze deve lasciar ben intendere che si tratta di qualcosa di pericoloso, per questo il passaparola può essere la giusta soluzione sotto questo punto di vista.