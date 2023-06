Il prezzo della salute oggi | Quali sono i costi nel mondo della chirurgia privata

Breve guida al mondo della chirurgia privata: perché scegliere di rivolgersi alle cliniche?

La chirurgia privata costituisce una nicchia molto vasta del mondo medico e abbraccia dalla chirurgia plastica fino a tutte le altre specializzazioni. Non tutti decidono di rivolgersi al settore privato a causa dei costi elevati che comportano i servizi e le alte parcelle dei medici ivi impiegati.

Tuttavia di recente sta aumentando vertiginosamente il numero di persone che sempre più si rivolgono a questa tipologia di chirurgia, in quanto le lunghe liste d’attesa del servizio pubblico sono divenute insostenibili. A partire dall’emergenza mondiale dovuta alla crisi del Covid 19, gli ospedali sono divenuti pieni e le operazioni vanno pianificate e prenotate molto tempo prima. Non essendovi più un semplice accesso alla sanità pubblica, sono sempre più numerosi gli italiani che accettano di pagare per poter risolvere problematiche di salute in tempi medio-brevi.

Le considerazioni economiche che vanno fatte in merito però riguardano non tanto gli interventi di piccola entità, ma le operazioni di chirurgia privata di grossa rilevanza. In questo caso bisognerà fare un’attenta analisi dei costi.

Vademecum dei costi a confronto: pubblico e privato

Sicuramente i costi di un’operazione chirurgica nell’ambito del privato sono alti, laddove molto dipende anche dalla complessità dell’intervento e dal numero di addetti altamente qualificati che devono essere coinvolti. Ecco alcuni dei costi nel settore privato:

protesi – gli interventi possono partire da poche centinaia di euro fino ai 12.000 euro;

– gli interventi possono partire da poche centinaia di euro fino ai 12.000 euro; interventi oncologici – si può parlare di circa 150 – 250 euro a seduta per la chemioterapia sino ad arrivare a interventi di circa 10.000 euro;

– si può parlare di circa 150 – 250 euro a seduta per la chemioterapia sino ad arrivare a interventi di circa 10.000 euro; chirurgia di mani e piedi – le operazioni possono spaziare in questo caso dai 1.500 euro fino a 6.000 euro circa;

– le operazioni possono spaziare in questo caso dai 1.500 euro fino a 6.000 euro circa; chirurgia dermatologica – le riparazioni dei tessuti possono costare anche intorno ai 1.500 euro;

– le riparazioni dei tessuti possono costare anche intorno ai 1.500 euro; chirurgia generale – in questo caso vi sono prezzi molto variabili, che possono arrivare fino a 50.000 euro in caso di trapianti copleti;

– in questo caso vi sono prezzi molto variabili, che possono arrivare fino a 50.000 euro in caso di trapianti copleti; chirurgia pediatrica – i costi sono particolarmente elevati, aggirandosi intorno a un minimo di 6.000 euro in su;

– i costi sono particolarmente elevati, aggirandosi intorno a un minimo di 6.000 euro in su; ginecologia – interventi blandi quali l’asportazione di cisti si possono aggirare intorno ai 1.000 – 2.000 euro, ma operazioni molto più complesse hanno un costo anche di 7.000 euro;

– interventi blandi quali l’asportazione di cisti si possono aggirare intorno ai 1.000 – 2.000 euro, ma operazioni molto più complesse hanno un costo anche di 7.000 euro; neurochirurgia – i costi possono raggiungere anche i 9.000 euro;

– i costi possono raggiungere anche i 9.000 euro; cardiochirurgia – un trapianto cardiaco arriva fino a 50.000 euro di costo.

Come selezionare la clinica privata migliore

Ovviamente selezionare la clinica privata cui rivolgersi non può dipendere esclusivamente dai tariffari da essa utilizzati. Bisogna valutare l’equipe medica se si riesce a conoscere i nominativi dei medici e conoscere il livello di assistenza al paziente che viene offerto. Solo in questo modo sarà possibile valutare gli standard di una struttura.