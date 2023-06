Richiedi l’invalidità ma poi ti aggravi durante l’iter: che succede?

Iter burocratico per richiedere l’invalidità: modalità di ricorso e nuove domande. Il caso di un aggravamento durante le valutazioni

Richiedere l’approvazione del proprio status di invalidi non è un percorso semplice né veloce, ma si tratta invece di un iter burocratico abbastanza lungo corredato dalla presentazione di documentazione, referti e con annesse visite mediche specialistiche in merito alla patologia o disabilità di cui si è affetti. Spesso i cittadini interessati decidono di farsi assistere infatti da un legale, in modo da poter essere maggiormente preparati sui passi dai seguire.

Può inoltre capitare che l’Inps ci approvi l’invalidità ma in una percentuale minore rispetto a quanto previsto dalla nostra disabilità. In queste situazioni si può e anzi si deve procedere a fare ricorso, chiedendo perciò una rivalutazione della propria domanda. Può verificarsi però talvolta un caso limite: nel momento in cui abbiamo una pratica in corso o un ricorso in atto, se ci si aggrava e la nostra condizione di salute dovesse peggiorare, come ci si comporta? Sorge il dubbio se si debba presentare una nuova domanda ex novo o far valutare nel ricorso le nuove condizioni.

I passi da seguire con l’Inps se la malattia peggiora

A fugare i dubbi in materia è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18265/2023. Con questa comunicazione si è chiarito che il Codice di procedura civile impone che siano valutate sempre tutte le infermità, anche dunque i casi verificatisi e sopraggiunti durante la procedura già avviata.

Pertanto se la salute di un richiedente del procedimento per invalidità civile subisce un aggravamento della sua patologia durante l’iter in corso, la sua rinnovata condizione deve essere presa in considerazione, senza necessariamente dover ricorrere alla presentazione di una nuova domanda. Questo principio deve essere ritenuto valido anche nei casi di accertamento tecnico preventivo e quindi fino alla decisione del giudice in materia tutte le condizioni vanno vagliate ed analizzate.

Come ottenere maggiori informazioni

