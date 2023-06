Sei cliente di Poste Italiane? Per te arriva un’offerta imperdibile (con regalo) | Approfittane subito

Il gigante delle comunicazioni lancia una nuova offerta: arriva una Sim e una promozione da non perdere

Poste Italiane è una società che si occupa di servizi postali, bancari, logistici e di telecomunicazioni. La si può quasi definire una società pubblica in quanto la maggioranza delle sue azioni è controllata dallo Stato italiano, facendo di essa l’azienda ufficiale dei servizi postali nazionali. I suoi campi di interesse sono molteplici e sono proliferate nel tempo le sue iniziative.

Negli ultimi anni sono fioccate molte nuove proposte da parte di Poste Italiane, a partire dal suo approdo nel mondo dell’energia grazie a Poste Energia. Il colosso italiano non manca mai di proporre prodotti interessanti, e lo fa nuovamente quest’anno con un prodotto inerente le comunicazioni mobili.

Cos’è Sim Postepay e in cosa consiste l’offerta

Riservata a tutti i clienti di Poste italiane che hanno aderito e posseggono una Postepay Evolution, quest’offerta garantisce un risparmio immediato e la possibilità di accedere ad alcuni premi. Si tratta di Sim Postepay Connect, un’offerta di telefonia mobile davvero conveniente. Per chi è già in possesso di una Postepay evolution basterà acquistare una Sim Poste Mobile e dall’app richiedere l’attivazione dell’offerta denominata Connect Back 200.

In cosa consiste Connect back: ti offre innanzitutto minuti ed sms illimitati, in più ben 200 giga in 4G fino a 300 Mbps. Aderendo all’offerta dall’app si potrà anche la possibilità di non dover sostenere il costo della Sim, che risulterà pertanto gratuita. Per quanto riguarda invece il canone mensile della tariffa, questo sarà addebitato in automatico sulla postepay evolution di riferimento.

Non si dimentichi inoltre la speciale offerta di cashback. I giga internet che non riusciamo a utilizzare entro la fine di ogni mese non sono persi, ma si convertono in denaro che potrà essere utilizzato per acquistare prodotti e servizi sullo store. Stiamo parlando di una cifra che può raggiungere fino ai 4 euro al mese.

Attenzione, perché c’è un tempo limite per aderire alla promozione: dal 5 giugno al 3 luglio.

Come aderire all’offerta

Basterà acquistare la sim e dall’applicazione sottoscrivere l’offerta Connect back. Si fa inoltre presente che vi è la possibilità di vincere dei premi. Iscrivendosi al programma online si parteciperà al concorso per l’estrazione di cuffie wireless. Se risulteremo vincenti dall’estrazione, le cuffiette ci saranno recapitate direttamente a casa.