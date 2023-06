Vacanze estate 2023: cinque isole italiane poco conosciute da scoprire assolutamente

Per chi ama il sole, il mare e la tranquillità queste cinque isole italiane poco conosciute potrebbero essere perfette per le vacanze estive 2023

L’estate è sempre più vicina e non c’è più molto tempo per decidere dove trascorrere le proprie vacanze. La situazione a livello mondiale però non è poi così favorevole. Tra caro benzina, inflazione e rischi geopolitici una buona soluzione potrebbe essere quella di rimanere in Italia.

Anche nel Bel Paese però non è facile spostarsi visti che i prezzi sono aumentati un po’ ovunque, ma con un po’ di lungimiranza si può comunque organizzare la propria vacanza in qualche bel posto sparso in giro per la penisola. Le isole ad esempio possono essere una valida alternativa.

Le 5 isole italiane poco conosciute dove passare le vacanze estive

Chiaramente quelle più convenzionali e care non sono contemplabili se non si ha una buona disponibilità economica. Al contempo ce ne sono tante altre probabilmente meno conosciute e un po’ più ai margini del turismo convenzionale che meritano di essere visitate al pari di quelle più famose.

Tra queste c’è la misteriosa isola di Santo Stefano situata tra Campania e Lazio. Piuttosto affascinante è anche l’isola di Gorgona che si trova poco a largo di Livorno. Per chi ama Venezia e le sue isole della laguna non può mancare una tappa a Sant’Erasmo. Per forza di cose non sono semplicissime da raggiungere ma offrono una vasta scelta in termini di bellezze naturali.

Le isole però non sono solo quelle che si trovano in mezzo al mare. Anche alcuni laghi hanno delle vere e proprie perle tutte da scoprire, come ad esempio Monte Isola nel Lago di Iseo in Lombardia. Con i suoi percorsi immersi nel verde può essere davvero un bel compromesso per poter farsi un bel bagno e allo stesso tempo lasciarsi andare a lunghe passeggiate.

Non poteva mancare una rappresentante della Sicilia. Ovviamente se si ha tempo e denaro ci si può lasciare andare al fascino senza tempo di questo lembo di terra che abbina mare, monti e una cucina sublime. Se invece ci si vuole concentrare su un singolo territorio si può esplorare Salina una delle affascinanti isole delle Eolie. Probabilmente offuscata dalle più decantate Panarea, Stromboli e Vulcano, merita una menzione particolare per via della sua splendida fauna. I collegamenti dalla terraferma di certo non mancano soprattutto da Milazzo dove il via vai è piuttosto costante.