Amministratore condominio: quanto guadagna per ogni immobile in gestione

Andiamo a scoprire quali sono i guadagni medi di un amministratore di condominio per ogni palazzina che ha in gestione. Ecco i numeri nel dettaglio

L’amministratore di condominio ha un ruolo piuttosto scomodo e ricco di responsabilità. Grazie al suo apporto è possibile risolvere le problematiche che periodicamente nascono all’interno dei condomini. Per questo anche i compensi che percepisce non sono propriamente di poco conto.

Ma a quanto ammontano? Tutto dipende anche da quanti immobili amministra e anche dalla specifica zona della città in cui si trovano. Logicamente quei dei quartieri più benestanti comportano un dispendio maggiore visto che in condomini si aspettano dei servizi di qualità più elevata.

Fatturato medio di un amministratore di condominio per ogni immobile che gestisce

In alcuni casi è possibile che possano arrivare a gestire anche anche tra i 10 e i 20 condomini e ciò chiaramente comporta una maggiorazione dei suoi introiti mensili. Facendo un calcolo sommario possono arrivare anche a percepire 4.000 euro al mese per ogni stabile che alla fine dell’anno corrispondono a 48.000 euro.

Andando però sul concreto in media guadagnano circa 1.500 euro al mese. Qualora ne gestisca diversi vanno moltiplicate queste cifre per il numero di condomini amministrati. È invece attraverso l’assemblea condominiale che viene deciso chi è l’amministratore di condominio e quanto deve percepire al mese.

A ciò però bisogna sempre aggiungere le tasse da pagare sui guadagni percepiti. Chiaramente i costi sono maggiori per unità abitative che dispongono di box auto, cantine e posti macchina. Se nel preventivo analitico approvato prima della norma è previsto possono esserci anche dei compensi per l’attività straordinaria.

Andando ancor più nello specifico il guadagno medio di un amministratore nel 2022/2023 può variare in base all’impegno medio per ogni unità immobiliare, il costo medio a persona operativa all’interno dello studio e il costo medio annuale di un’amministrazione di un’unità immobiliare che non può essere inferiore a 150-180 euro.

Insomma, un bel panorama variegato che va sempre ben definito prima di entrarci dentro. D’altronde avere tutte queste responsabilità non è affatto semplice e alle volte può risultare anche seccante. Per non parlare delle beghe condominiali tra i vari inquilini che è sempre meglio risolvere per evitare che ci siano situazioni di tensione all’interno del palazzo. Se poi si decide di cimentarsi a tempo pieno in questo genere di lavoro allora la situazione può diventare decisamente stressante, però alla fine del mese i guadagni sono decisamente più che soddisfacenti.