Carta solidale 380 euro, c’è la graduatoria con i nomi dei beneficiari: ora il passaggio successivo

La carta solidale per la spesa relativa ai generi alimentari da 382,50 euro è finalmente realtà. Pronti gli elenchi con i nominativi in attesa del prossimo passo

Fare la spesa negli ultimi tempi non è propriamente un’attività così tranquilla. I rincari scaturiti su diversi prodotti di prima necessità hanno reso più complicato l’approvvigionamento per la propria casa. Soprattutto chi ha meno possibilità si è ritrovato nella triste condizione di dover fare delle scelte.

Per questo i sostegni da parte dei vari enti politici possono giocare un ruolo determinante e tra questi c’è la Carta solidale per la spesa (prevista dalla Legge di Bilancio 2023), grazie alla quale molte famiglie che ne hanno bisogno potranno andare al supermercato più serenamente. Proprio in questi c’è stata una accelerata piuttosto significativa in tal senso.

Carta solidale: come funziona per il ritiro della carta

I Comuni infatti hanno appena ricevuto la graduatoria con i nomi di coloro a cui spetta e sono pronti per la consegna dei oltre 1 milione di Carte solidali da 382,50 euro l’una. Lo ha confermato il nuovo messaggio Inps numero 1958 con il quale i Comuni sono stati informati della uscita online dell’applicazione web dedicata.

Qui sono già state caricate le liste con i nominativi dei beneficiari che sono stati selezionati in base al possesso dei requisiti previsti per il beneficio, tra i quali spiccano l’Isee inferiore a 15.000 euro e il mancato percepimento del Reddito di Cittadinanza. Adesso sta agli organi comunali procedere con la consegna delle Carte solidali spesa a chi è nelle posizioni principali della graduatoria, che per motivi di privacy non saranno rese pubbliche. Come da normativa dovrà essere eseguita nel mese di luglio.

I Comuni dovranno inviare la comunicazione alle famiglie interessate invitandole a presentarsi per poter ritirare la carta presso gli uffici postali. Al diretto interessato sarà richiesta la comunicazione ricevuta dal Comune visto che è qui che viene fatto l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario e del codice della carta assegnata.

La carta sarà consegnata già attiva e con l’importo di 382,50 euro. È rigorosamente personale e per questo seppur spetti alla famiglia, deve essere ritirata dalla persona a cui risulta essere intestata. Il primo pagamento dovrà essere fatto tassativamente entro il 15 settembre. In caso contrario si perde il diritto di potersene avvalere. Quindi, meglio non tardare e fare subito una bella spesa. Ciò non significa che bisogna sperperare ciò che si ha. Essere meticolosi e lungimiranti rimangono dei capisaldi fondamentali per fare un spesa intelligente.