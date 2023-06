Una stupenda regione d’Italia “regala” la casa a chi viene da altre località: l’incredibile proposta

Grazie ad un interessante bando in questa specifica regione si può prendere una casa a prezzi stracciati. Ecco dove è possibile tutto ciò e qual è la prassi da seguire

Il desiderio di avere una bella casa non troppo lontano dal mare è piuttosto comune a molte persone. Magari in un posto dove poter trascorrere le proprie vacanze estive o semplicemente dove rifugiarsi quando si vuole staccare la spina.

In Italia sono molteplici i posti che hanno tanto da offrire sotto questo punto di vista. Delle oasi felici dal fascino naturale tutte da scoprire e in cui lasciarsi andare ad un po’ di sano relax. Purtroppo però bisogna fare i conti con la realtà che però alle volte può essere molto più benevola di ciò che si pensa.

Prima casa Sardegna: i dettagli del clamoroso bando

Direste mai che con cifre alla portata si può comprare casa in Sardegna in località di mare? Di primo impatto no, ma in questa fase è un’ipotesi più che concreta. Grazie al bando Prima casa Sardegna tutto ciò è possibile. Come si evince dal nome è dedicato a chi ha intenzione di acquistare un immobile in questa bellissima regione.

L’amministrazione regionale con questa iniziativa ha come chiaro intento quello di rilanciare il territorio e chi ha intenzione di compiere questo passo deve assolutamente approfittare della situazione. Andando nel dettaglio una casa di modeste dimensioni che potrebbe costare normalmente sui 30mila euro si può prendere alla metà.

Possono accedere a questo vero e proprio privilegio solo chi sta acquistando la prima casa e abbia spostato la residenza nel Comune in cui ci si appresta a compare. Va bene una dichiarazione che attesta di ottenerla entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile.

Per tutti gli altri dettagli è bene consultare l’apposito bando disponibile sul sito della regione Sardegna. Per chi è innamorato di queste regione è il momento propizio. Può essere anche un investimento per il futuro o una fonte di guadagno, ma fatto sta che ritrovarsi una casa in Sardegna è sempre e comunque una risorsa.

A ciò va aggiunto che in questa fase cimentarsi nell’acquisto di una casa a condizioni normali non è di certo semplice. Tra prezzi alle stelle e tassi dei mutui decisamente alti è meglio guardarsi intorno e valutare le opzioni meno onerose. Anche quella delle case a 1 euro può essere più che valida come opzione, a patto che si abbia un bel progetto di rivalutazione.